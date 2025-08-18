輸銀21日為受關稅衝擊廠商舉辦 金融支持措施說明會

鴻海集團創辦人郭台銘自退出2024總統大選後，逐漸淡出政壇，行事也相對低調。不過近日有網友在社群平台分享，自己在（16日）高爾夫球場巧遇郭董的經歷，並曝光近照，只見郭台銘一頭白髮、神情和善，模樣讓不少網友驚訝直呼「變好多」。

2025-08-18 11:09