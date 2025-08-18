輸銀21日為受關稅衝擊廠商舉辦 金融支持措施說明會

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

因應美國對台灣加徵20%暫時性關稅，財政部推動輸出入銀行提供符合條件出口廠商貿易融資利息減收、輸出保險費用減免之金融協助措施，輸銀將於8月21日（四）下午2點於政大公企中心舉辦說明會，請受美國關稅衝擊之廠商及與輸銀簽約承辦金融支持措施的金融機構踴躍參加，透過雙向溝通與互動，瞭解金融支持措施協助內容及辦理程序。

財政部表示，本項金融協助措施計有28家（含輸銀）金融機構辦理，透過參與銀行綿密的分行網絡，可提供廠商金融支持措施服務的營業據點超過3,000個，輸銀並設有0800-819-688的專線諮詢服務，有效提升各地區廠商申辦作業便利性，對於廠商申辦案件將以從速、從簡原則，及時提供資金協助。相關金融支持措施業公布於財政部網頁專區（https://www.mof.gov.tw/support/），供各界參考運用。

