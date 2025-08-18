農業部獎勵造林2.0政策 每公頃最高60萬元獎勵

農業部漁林業及自然保育署18日舉辦「厚植永續 獎勵造林2.0」記者會，發布獎勵輔導造林最新修正辦法及政策說明，由農業部長陳駿季、林保署林華慶署長、原民會谷縱．喀勒芳安副主委及立委伍麗華、陳瑩、莊瑞雄及高金素梅等人出席。

農業部林保育署推動《獎勵輔導造林辦法》全面修正，此為自97年制定施行後，歷來最大變革，完成六大修正重點，促成森林經營全面升級。

過去林農反應造林期限過長（20年）、獎勵金不敷造林成本、缺乏土地利用彈性、產業配套措施不足，導致農民參與意願偏低。本次修法重點包括確立造林目標分流輔導、獎勵金額度及年限調整、更具彈性擴大造林區位、強化審查機制及過渡機制銜接等六大策略。

其中最重要的變革，就是將過去20年60萬元的造林獎勵金，縮短年限至6年，平均每公頃最高可領到60萬元獎勵。伍麗華致詞時提到，過去在擔任屏東縣政府原住民處長期間，就接受到許多陳情，許多族人已經等了幾十年，很欣慰今天終於迎來辦法的修正。

伍麗華說明，全世界的原住民，都面臨到「窮得只剩下土地」、「在自己的土地上當別人的僱工」的處境，也因此土地多元利用變成是很重要的課題，她進入立法院後，推動獎輔造林獎勵金提高、禁伐補償金提高、小型露營場合法化、原住民族地區自然碳匯、原保地貸款政策、高山農業復振到小米入營養午餐等等，就是為了讓原住民族土地能有更多元的利用。

她進一步舉例，很多人可能不理解原住民族的土地政策，在私有化的過程中，多數原住民只能分配到一點點的土地，但為了配合政府政策，完全沒有經濟規模，為了一點點的造林獎勵金，60幾歲的婦女要花錢買水管、找水源，背著一桶一桶的水，用自己的勞動澆灌樹苗，完全沒有經濟規模。

賀伯颱風過後，政府為了涵養國土，推動造林政策，許多族人為了微薄的獎勵金，造成「砍大樹、種小樹」的疑慮，當時地球公民協會及立法院田秋堇委員等，才開始催生禁伐政策。

伍麗華說，在禁伐補償條例及獎輔造林辦法今年雙雙修正後，族人日後就能依據土地最適合的模式，搭配林下經濟和自然碳匯的多元方式，自由的利用，對原鄉產業的翻轉、對國土利用的永續和對原住民族的尊重，都是重要的前進。