關稅 20%+N 衝擊無薪假 影響人數大增653人至2,388人

勞動部18日公布無薪假計191家，實施人數3,934人。上一期8月1日公布實施家數計190家，實施人數3,441人；本次家數增加1家，人數增加493人。此為美方宣布台灣關稅暫時性稅率20%+N之後，首次進行無薪假統計，受關稅影響者總計73家、2,388人，較上一期增加7家、653人。

勞動部表示，無薪假多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為3個月（含）以下；較去年同期（2024年8月16日公布）家數為268家，實施人數為4,617人，本期與去年同期相比，減少77家，實施人數減少683人。

條平司長黃琦雅表示，實施無薪假多以製造業為主，其中最多的是金屬機電工業，主要是因為這次通報當中，有首次通報的人數比較多。

黃琦雅提到，比如有一家屬於其他運輸工具、零件製造業，通報了412人。這家業者主要是做汽機車的車燈，其為首次通報，主要原因是這家公司的產品以外銷美國為主，因為訂單減少而實施無薪假。

黃琦雅舉例，另外有一家也是屬於其他運輸工具、零件製造業，業者通報的人數是88人。這家廠商也是因為訂單減少而實施無薪假。

黃琦雅表示，但金屬機電工業之中，也有提早終止無薪假的狀況，比如有一家是機械設備製造業，業者原本通報167人，應該是要實施到9月底，不過公司表達其陸續接獲了訂單，因此提前終止實施無薪假。

黃琦雅說，另外有一家也是屬於基本金屬製造業，業者原本通報了138人，後續也是因為公司表達訂單有慢慢回穩，所以提前終止了無薪假。

至於外界關注無薪假受到美國關稅的影響，黃琦雅表示，從美國關稅宣布的4月7日到8月15日為止，地方政府接受通報，受美國關稅影響而實施無薪假的事業單位總共有73家，實施的人數有2,388人。實施的業者，還是著重以製造業為主。跟上一期8月1日相比，增加了7家、653人。

黃琦雅提到，美國關稅實施以後，對於所有行業多少都有衝擊。勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資（新台幣28,590元），實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

黃琦雅指出，勞動部除了跟各地方政府保持聯繫，也會主動訪視工會，並直接聯繫每一位被通報無薪假的勞工，提供他們「勞工再充電計畫」，還有強化版「僱用安定措施」，這些支持計劃也都會滾動調整，希望可以協助勞工支持、度過這段期間，讓大家能夠穩定就業。