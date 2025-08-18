快訊

「地瓜球馬桶」LINE貼圖不能用了？2招自製變「永久免費用」表情貼

失智症婦預立遺囑房產全給長孫 女兒控誘導照抄判無效

郭董變了？高球場捕獲野生郭台銘 「頭髮全白」近況曝光

關稅 20%+N 衝擊無薪假 影響人數大增653人至2,388人

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
美國關稅衝擊全台產業，企業實施無薪假人數持續增加。示意圖／聯合報系資料照
美國關稅衝擊全台產業，企業實施無薪假人數持續增加。示意圖／聯合報系資料照

勞動部18日公布無薪假計191家，實施人數3,934人。上一期8月1日公布實施家數計190家，實施人數3,441人；本次家數增加1家，人數增加493人。此為美方宣布台灣關稅暫時性稅率20%+N之後，首次進行無薪假統計，受關稅影響者總計73家、2,388人，較上一期增加7家、653人。

勞動部表示，無薪假多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為3個月（含）以下；較去年同期（2024年8月16日公布）家數為268家，實施人數為4,617人，本期與去年同期相比，減少77家，實施人數減少683人。

條平司長黃琦雅表示，實施無薪假多以製造業為主，其中最多的是金屬機電工業，主要是因為這次通報當中，有首次通報的人數比較多。

黃琦雅提到，比如有一家屬於其他運輸工具、零件製造業，通報了412人。這家業者主要是做汽機車的車燈，其為首次通報，主要原因是這家公司的產品以外銷美國為主，因為訂單減少而實施無薪假。

黃琦雅舉例，另外有一家也是屬於其他運輸工具、零件製造業，業者通報的人數是88人。這家廠商也是因為訂單減少而實施無薪假。

黃琦雅表示，但金屬機電工業之中，也有提早終止無薪假的狀況，比如有一家是機械設備製造業，業者原本通報167人，應該是要實施到9月底，不過公司表達其陸續接獲了訂單，因此提前終止實施無薪假。

黃琦雅說，另外有一家也是屬於基本金屬製造業，業者原本通報了138人，後續也是因為公司表達訂單有慢慢回穩，所以提前終止了無薪假。

至於外界關注無薪假受到美國關稅的影響，黃琦雅表示，從美國關稅宣布的4月7日到8月15日為止，地方政府接受通報，受美國關稅影響而實施無薪假的事業單位總共有73家，實施的人數有2,388人。實施的業者，還是著重以製造業為主。跟上一期8月1日相比，增加了7家、653人。

黃琦雅提到，美國關稅實施以後，對於所有行業多少都有衝擊。勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資（新台幣28,590元），實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

黃琦雅指出，勞動部除了跟各地方政府保持聯繫，也會主動訪視工會，並直接聯繫每一位被通報無薪假的勞工，提供他們「勞工再充電計畫」，還有強化版「僱用安定措施」，這些支持計劃也都會滾動調整，希望可以協助勞工支持、度過這段期間，讓大家能夠穩定就業。

無薪假 製造業

延伸閱讀

川普關稅殺傷力 印一招化解！GDP估可拉高0.6個百分點 還能壓制通膨

美前官員：台灣需理解川普關稅政策與戰略關係脫鉤

明年最低工資漲幅3%起跳 關稅、電價等變數…將牽動調幅

最低工資調漲 資方：盼提供定額補貼

相關新聞

關稅 20%+N 衝擊無薪假 影響人數大增653人至2,388人

勞動部18日公布無薪假計191家，實施人數3,934人。上一期8月1日公布實施家數計190家，實施人數3,441人；本次...

郭董變了？高球場捕獲野生郭台銘 「頭髮全白」近況曝光

鴻海集團創辦人郭台銘自退出2024總統大選後，逐漸淡出政壇，行事也相對低調。不過近日有網友在社群平台分享，自己在（16日）高爾夫球場巧遇郭董的經歷，並曝光近照，只見郭台銘一頭白髮、神情和善，模樣讓不少網友驚訝直呼「變好多」。

劉鏡清主委率團訪日 拓展地方創生策略合作契機

國家發展委員會主委劉鏡清率領代表團於8月16日前往日本拓展地方創生策略合作契機，他指出，國發會結合12個部會的資源來推動...

簡立峰專欄／川普封殺「覺醒AI」 企業反而鬆口氣？

美國總統川普近日簽署行政命令與AI行動計畫，矛頭之一直指「覺醒AI」（Woke AI），認為意識形態偏見或社會議題被植入人工智慧模型時，AI輸出的品質和準確性可能會受到扭曲，引發矽谷與政界關注。舉措背後不只牽涉AI模型是否具有意識形態，還包括對AI偏誤重新定義，以及AI模型評估機制的全面布局。川普政府提出一個根本問題：我們如何確保AI模型符合中立客觀？台灣又該如何思考和預作準備？

2025年美國臺灣形象展 促成9600萬美元商機

「2025年美國臺灣形象展」美國時間8月16日在德州達拉斯圓滿落幕，3天展期吸引來自各界超過1萬人次的參觀者，促成9,6...

核廢料怎分高低階 「最終處置」真的無解？

核三重啟公投即將在周六（23日）舉行，日前中選會已經舉辦五場說明會，正反方各有意見陳述，但反方提出的論述中，著墨最多的就是核廢料的處置問題無解，更會將問題留給下一代，因此不贊成使用核能。但事實上，民眾對於核廢料的理解並不全面，更不清楚核廢料也分為高階與低階，體積、輻射與處理方式更是大不同。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。