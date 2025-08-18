郭董變了？高球場捕獲野生郭台銘 「頭髮全白」近況曝光
鴻海集團創辦人郭台銘自退出2024總統大選後，逐漸淡出政壇，行事也相對低調。不過近日有網友在社群平台分享，自己在（16日）高爾夫球場巧遇郭董的經歷，並曝光近照，只見郭台銘一頭白髮、神情和善，模樣讓不少網友驚訝直呼「變好多」。
一名網友在Threads上發文表示，自己於16日到大溪高爾夫球場打球時，意外遇見郭台銘，對方態度親切，讓人印象深刻。從照片中可見，郭董身穿桃紅色上衣、寶藍色短褲，精神看起來相當不錯，還親切地與原PO握手合照。不過，相較過去的形象，郭台銘如今滿頭白髮，讓不少網友對他的改變感到驚訝。
貼文曝光後，引來眾多留言熱議：「一陣子沒見，爸爸你頭髮怎麼全白了」、「以前就看得出來是有染髮，現在沒再拋頭露面，選擇不染也比較健康」、「天啊…郭董變好多」、「但他也70幾歲了，這樣算正常吧」、「才一年沒見，就老了這麼多？」
事實上，郭台銘過去就曾在高爾夫球場留下佳話。2024年，有網友分享他在淡水國華球場挑戰第三洞時，170碼距離一桿進洞，當場引來歡聲雷動。他不僅與球友開心合照，還直接送給桿弟50萬元大紅包，展現十足氣度，也讓不少人直呼羨慕。
在高爾夫界，一桿進洞一向被視為難得佳績，依傳統須「請客」慶祝，因此有球友會發紅包、請客喝酒，甚至有保險公司推出「一桿進洞險」，協助分擔費用。郭董當年的豪氣之舉，也再度讓人感受到他阿莎力的一面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言