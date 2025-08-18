2025年美國臺灣形象展 促成9600萬美元商機

快訊

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／美國達拉斯14日電
美國臺灣形象展展期三天吸引美國政商界與一般民眾踴躍參觀，現場人潮絡繹不絕，展館內多個攤位前大排長龍，氣氛熱烈。記者邱馨儀攝影
「2025年美國臺灣形象展」美國時間8月16日在德州達拉斯圓滿落幕，3天展期吸引來自各界超過1萬人次的參觀者，促成9,600萬美元商機。

本屆展覽以「共享願景，邁向雙贏」為主題，展示在「先進製造」、「智慧科技」、「智慧健康」等領域的臺灣優質產品及解決方案，本次更首度籌組赴美採購團，不僅促進雙邊貿易與投資，也為臺灣企業作為美國值得信賴的供應鏈夥伴提供重要平台。

其中智慧製造館臺灣自動化機械製造大廠東佑達成功接洽美國知名系統整合商，雙方將就倉儲系統中使用的機械手臂設備進一步洽談合作。

從事產業自動化研發生產的迅得機械，透過本展接觸到SpaceX的供應商，有機會將迅得的設備整合到其智慧倉儲系統中。

智慧醫療館：長庚醫院自行研發的嬰兒超音波吸引德州知名嬰兒用品公司目光，雙方將洽談合作細節，另也有望與德州知名醫學中心合作，推動該產品在美國落地。

智慧科技館部分，無人機知名企業雷虎科技表示，在形象展可以接觸到專業展較難接觸到的政府單位，此次奧克拉荷馬州副州長專程來訪形象展，也特別造訪雷虎攤位。

互宇向量的光纖陀螺儀是無人機關鍵零件，受到美國航太業者青睞，其產品性能佳且具成本優勢，有望達成合作。

德州警政採購單位和交通委員會特別來訪與我參展商洽談安全監控、智慧交通產品和整合方案，而知名美商Amazon特別主動前來尋找電動車電池供應商。

宜科為全台首家研發AI辨識回收設備及建廠服務公司，來參觀展覽的德州政府回收專案執行公司代表認為此技術有助於德州掩埋場清運的專案計畫，後續將持續與宜科討論AI回收辨識應用。

