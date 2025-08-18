明年總預算案 本周拍板 歲入將終結連四年成長

行政院本周將拍板2026年中央政府總預算案。據悉，政院預計明（19）日將向賴清德總統報告，並於周四行政院會拍板，歲出規模約3兆元、歲入約2.7兆元，歲入將結束連四年成長。

分析原因，除因《財政收支劃分法》修法後，釋放財源給地方，也因國定假日增加、景氣不確定性，使歲入大宗的稅課收入受到影響，因此保守編列。

政院將拍板2026年中央政府總預算，其中，賴總統先前已表示，國防預算將占國內生產毛額（GDP）的3%；另外針對軍公教加薪，目前共有不加薪、加薪3%兩版本，因考量普發現金、美國關稅衝擊等變數，仍待政院做最終決定。

據悉，政院編列2026年中央政府總預算，初步編列歲入約2.7兆，歲出約3兆，估將舉債3,400億元填補差短。有別於往年，2026年歲入恐將結束連四年成長，較今年縮減編列。

歲入當中，明年編列證交稅預算數2,391億元，結束連兩年高度成長，轉為負成長9.2%。

知情人士透露，主要有兩大原因，除美國關稅政策造成景氣不確定性，明年國定假日增加，導致交易日減少也是原因之一。

因財劃法影響，中央政府預算遭到侵蝕，據悉，明年將舉債3,400億左右。

除明年中央政府總預算將舉債外，今年還有普發現金特別預算、年底國防特別預算待編列，政府財政能量將受到一定程度衝擊。

之所以須大量舉債，主因仍有許多政策須延續推動，包括AI新十大建設，就亟需預算支持，若不舉債支應，恐怕影響政務推動。