明年總預算案 本周拍板 歲入將終結連四年成長

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院本周將拍板2026年中央政府總預算案。據悉，政院預計明（19）日將向賴清德總統報告，並於周四行政院會拍板，歲出規模約3兆元、歲入約2.7兆元，歲入將結束連四年成長。

分析原因，除因《財政收支劃分法》修法後，釋放財源給地方，也因國定假日增加、景氣不確定性，使歲入大宗的稅課收入受到影響，因此保守編列。

政院將拍板2026年中央政府總預算，其中，賴總統先前已表示，國防預算將占國內生產毛額（GDP）的3%；另外針對軍公教加薪，目前共有不加薪、加薪3%兩版本，因考量普發現金、美國關稅衝擊等變數，仍待政院做最終決定。

據悉，政院編列2026年中央政府總預算，初步編列歲入約2.7兆，歲出約3兆，估將舉債3,400億元填補差短。有別於往年，2026年歲入恐將結束連四年成長，較今年縮減編列。

歲入當中，明年編列證交稅預算數2,391億元，結束連兩年高度成長，轉為負成長9.2%。

知情人士透露，主要有兩大原因，除美國關稅政策造成景氣不確定性，明年國定假日增加，導致交易日減少也是原因之一。

因財劃法影響，中央政府預算遭到侵蝕，據悉，明年將舉債3,400億左右。

除明年中央政府總預算將舉債外，今年還有普發現金特別預算、年底國防特別預算待編列，政府財政能量將受到一定程度衝擊。

之所以須大量舉債，主因仍有許多政策須延續推動，包括AI新十大建設，就亟需預算支持，若不舉債支應，恐怕影響政務推動。

明年最低工資漲幅3%起跳 關稅、電價等變數…將牽動調幅

勞動部預計9月召開最低工資審議會，參考主計總處最新預估的經濟成長率及通膨率，推估明年最低工資漲幅約落在3%至4%間，換算...

最低工資調漲 勞方：4％才能保障生活

勞資雙方將於9月最低工資審議會攻防，參與審議會的勞方代表認為，考量物價仍漲，明年最低工資調幅應至少4%以上，才能保障邊際...

最低工資調漲 資方：盼提供定額補貼

美國對等關稅政策與地緣政治風險帶來經濟衝擊，由於最低工資是為保障邊際勞工基本生活需求，最低工資仍會視經濟數據調漲，在行政...

鮑爾周五演說解讀就業數據 降息風向球

美國聯準會（Fed）主席鮑爾廿二日將在全球央行年會發表演說時，全球經濟及金融圈緊盯他是否會釋出九月降息訊號。

