最低工資調漲 資方：盼提供定額補貼

美國對等關稅政策與地緣政治風險帶來經濟衝擊，由於最低工資是為保障邊際勞工基本生活需求，最低工資仍會視經濟數據調漲，在行政院加碼調高關稅衝擊供應鏈支持方案的同時，參與審議會的資方代表喊話，期盼可參考疫情期間的基本工資補貼方案，對因對等關稅受損產業進行定額補貼。

勞動部將於9月召開最低工資審議會，討論明年最低工資。資方代表認為，企業面臨美國對等關稅、匯率及歐盟課徵碳邊境調整機制（CBAM）等各項外在衝擊，且對等關稅、232條款都還沒談妥，若台灣稅率最終仍高於其他貿易競爭對手國家，外銷競爭力將會降低。

為因應美對等關稅，行政院加碼調高關稅衝擊供應鏈支持方案，各部會提出因應措施。資方代表建議應比照新冠肺炎期間，提出「基本工資（現為最低工資）補貼方案」，針對受損產業給予定額補貼。

經濟部在疫情期間提出基本工資補貼方案，當時補貼對象以內需產業為主。