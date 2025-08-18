最低工資調漲 勞方：4％才能保障生活

勞資雙方將於9月最低工資審議會攻防，參與審議會的勞方代表認為，考量物價仍漲，明年最低工資調幅應至少4%以上，才能保障邊際勞工的基本生活所需。

勞方代表認為，在面臨未知的經濟情況，更要考慮到邊際勞工的生存需要，若從物價來觀察，今年1月至7月最低所得家庭消費者物價指數（CPI）年增率2.06%，最低所得家庭的食物類CPI年增率，前七月更來到3.74%，勞方主張，明年最低工資調幅應至少達4%。

若以4%計算，最低工資月薪將從今年的28,590元、增加1,144元來到29,734元，時薪從190元、調至198元。

勞方代表指出，資方雇主要扛下經營壓力、但基層勞工承擔生存壓力，前次最低工資審議會暨諮詢會聯席會議就有委員建議，最低工資的調整應參酌「可支配所得最低20%家庭」的 CPI變動率與生活成本結構，才是真正照顧到邊際勞工。

最低工資調漲有助整體薪資上升，據主計總處調查，2024年未滿30歲青年平均年所得提高到55.9萬元創新高，主因經濟情勢穩健，加上最低工資調漲。