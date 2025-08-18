快訊

對號票擠不上車 高鐵自由座擬尖峰限量

聯合報社論／不准疑美！賴政府踩著關稅慘業表忠

最低工資調漲 勞方：4％才能保障生活

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

勞資雙方將於9月最低工資審議會攻防，參與審議會的勞方代表認為，考量物價仍漲，明年最低工資調幅應至少4%以上，才能保障邊際勞工的基本生活所需。

勞方代表認為，在面臨未知的經濟情況，更要考慮到邊際勞工的生存需要，若從物價來觀察，今年1月至7月最低所得家庭消費者物價指數CPI）年增率2.06%，最低所得家庭的食物類CPI年增率，前七月更來到3.74%，勞方主張，明年最低工資調幅應至少達4%。

若以4%計算，最低工資月薪將從今年的28,590元、增加1,144元來到29,734元，時薪從190元、調至198元。

勞方代表指出，資方雇主要扛下經營壓力、但基層勞工承擔生存壓力，前次最低工資審議會暨諮詢會聯席會議就有委員建議，最低工資的調整應參酌「可支配所得最低20%家庭」的 CPI變動率與生活成本結構，才是真正照顧到邊際勞工。

最低工資調漲有助整體薪資上升，據主計總處調查，2024年未滿30歲青年平均年所得提高到55.9萬元創新高，主因經濟情勢穩健，加上最低工資調漲。

CPI 消費者物價指數

延伸閱讀

大學生速食店打工…不適用勞基法、工作受傷公司不會補償？ 律師解釋了

颱風楊柳侵台 高市府提醒雇主應適法處理出缺勤

楊柳颱風來襲！Kia提供全台車主免費拖吊服務及零件、工資優惠

美國7月CPI公布優於預期 台指期夜盤直線拉升

相關新聞

明年最低工資漲幅3%起跳 關稅、電價等變數…將牽動調幅

勞動部預計9月召開最低工資審議會，參考主計總處最新預估的經濟成長率及通膨率，推估明年最低工資漲幅約落在3%至4%間，換算...

最低工資調漲 勞方：4％才能保障生活

勞資雙方將於9月最低工資審議會攻防，參與審議會的勞方代表認為，考量物價仍漲，明年最低工資調幅應至少4%以上，才能保障邊際...

最低工資調漲 資方：盼提供定額補貼

美國對等關稅政策與地緣政治風險帶來經濟衝擊，由於最低工資是為保障邊際勞工基本生活需求，最低工資仍會視經濟數據調漲，在行政...

明年總預算案 本周拍板 歲入將終結連四年成長

行政院本周將拍板2026年中央政府總預算案。據悉，政院預計明（19）日將向賴清德總統報告，並於周四行政院會拍板，歲出規模...

鮑爾周五演說解讀就業數據 降息風向球

美國聯準會（Fed）主席鮑爾廿二日將在全球央行年會發表演說時，全球經濟及金融圈緊盯他是否會釋出九月降息訊號。

本周財經焦點

本周財經焦點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。