明年最低工資漲幅3%起跳 關稅、電價等變數…將牽動調幅

勞動部預計9月召開最低工資審議會，參考主計總處最新預估的經濟成長率及通膨率，推估明年最低工資漲幅約落在3%至4%間，換算下來，月薪至少調至29,450元、時薪196元，分別較今年增加860元、6元。

不過，知情人士坦言，美國對台關稅及232調查結果、經濟部電價審議是否會調漲電價，是兩大變數。

勞動部依照慣例在每年第3季邀集勞資政學召開最低工資審議委員會，討論隔年的最低工資。《最低工資法》自2024年起實施，取代原有的基本工資審議制度，專法也明定消費者物價指數（CPI）年增率為應參採指標，其他包括國內生產毛額及成本構成之分配比率、勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、最低生活費等十項為得參採指標。

勞動部將於9月召開最低工資審議會，決定明年最低工資。參與最低工資審議人士表示，最低工資是為保障邊際勞工最低生活需求，面對物價上漲，最低工資勢必也要調漲，但最大變數是美國總統川普關稅措施，直到現在，對台最終稅率尚未出爐，加上還有232調查，不確定性仍高，這半個月還要持續觀察，才會比較確定。

知情人士坦言，第二個變數就是電價，台電未獲特別預算撥補1,000億元，今年9月召開電價審議會時，民生電價是否調整仍是未定之天，若台電為反映成本而調漲民生電價，而最低工資調得不夠高，恐將影響邊際勞工最低生活所需。

主計總處上周發布最新經濟預測，AI與新興科技應用需求強勁，帶動電子零組件、資通與視聽產品出口大幅成長，第2季也因美國對等關稅刺激的拉貨潮，上修今年全年經濟成長率至4.45%，而今年CPI年增率則下修至1.76%。

依照往例，CPI將足額反映在最低工資調幅上，若再加上過去勞資共享經濟果實的默契，明年的最低工資調幅預計將落在3%至4%之間，但因經濟前景充滿較多不確定性，預料最低工資審議應會朝保守方向討論，預計至少會調3%，但是否能繼續維持過去幾年調幅超過4%的水準，就要看最低工資審議會上的勞資攻防。

若明年最低工資最少調升3%，估算月薪將從28,590元、增加860元來到29,450元，時薪將從190元、調高6元來到196元。