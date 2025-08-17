聽新聞
0:00 / 0:00

美元貶 外幣存款半年減1.6兆元

聯合報／ 記者廖珮君藍鈞達／台北報導

金管會與央行統計，今年六月國銀外幣存款、放款，分別較五月減少五二八點四億元及四十七點五億元，連兩個月呈現同步衰退。其中六月底國銀外幣存款餘額為十四兆四八二點四億元，累計上半年大減一兆六一七點三億元，是史上同期最大衰退紀錄。

金管會指出，外匯存款減少主要受到法人客戶支付貨款、投資款匯出及資金調度影響，此外，美元持續貶值，折算成台幣資金減少影響。第二季以來台幣呈現強升，美元轉成帳面折算的台幣餘額自然同步縮水。若撇開匯率因素，以六月底美元匯率廿九點九○二元計算，實際美元存款規模仍穩定在四六九八億美元。

銀行主管說，四、五月間台幣強升時，民眾趁勢換匯，美元存款餘額明顯增加。由於升值幅度過大，折算回台幣帳面數字持續下滑，呈現「美元實質增加、台幣帳面減少」的現象。

延伸閱讀

史上最慘！國銀外幣存款半年大減逾兆元 AI支出撐放款

66歲夫妻存夠錢好退休 太太凌晨兩點的惡習「一年狂噴200萬」讓他爆氣

擁上兆存款？神秘華裔女千金開豪車撞賓士掀關注 胡錫進搖頭分析

立委申報財務曝光！林思銘負債6千萬最高 他「無債一身輕」估身家上億

相關新聞

房市是否鬆綁管制 央行先看2指標

房市交易量持續下滑、價格在部分都會區也出現回跌，市場信心低迷，業者與民眾關注中央銀行的房市管制措施是否可能鬆綁。據了解，...

鮑爾周五演說解讀就業數據 降息風向球

美國聯準會（Fed）主席鮑爾廿二日將在全球央行年會發表演說時，全球經濟及金融圈緊盯他是否會釋出九月降息訊號。

美元貶 外幣存款半年減1.6兆元

金管會與央行統計，今年六月國銀外幣存款、放款，分別較五月減少五二八點四億元及四十七點五億元，連兩個月呈現同步衰退。其中六...

本周財經焦點

本周財經焦點

預售屋成交不到4成 台南全台最冷

中央銀行祭出選擇性信用管制措施後，預售市場急凍，七都銷售率全面下滑。五九一新建案統計，今年七月六都暨新竹縣市預售屋平均銷...

太陽光電台灣最貴？經部：國際制度不同 我國光電費率續降

針對「全世界最貴的太陽光電在台灣」及「由台電來蓋起碼成本減少50%」相關報導，經濟部能源署今天表示，我國躉購費率機制早於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。