鮑爾周五演說解讀就業數據 降息風向球

美國聯準會（Fed）主席鮑爾廿二日將在全球央行年會發表演說時，全球經濟及金融圈緊盯他是否會釋出九月降息訊號。

市場預期，由於美國就業與通膨展望的不確定性仍高，鮑爾可能含糊闡釋降息前景，不會像去年那麼坦白，關注重點為他對勞動市場的評估。

今年的全球央行年會廿一至廿三日在懷俄明州的傑克森洞登場，主題為「勞動市場正在轉型：人口結構、生產力與總體經濟政策」，鮑爾預定台灣時間廿二日晚間十時發表演說。

專家預期，鮑爾的演說內容「可能為聯準會是否真的會在九月降息，提出決定性的答案」，但相較於他在去年明白表示聯準會準備降息、釋出的寬鬆訊號，今年的情勢大不相同，目前的通膨與就業市場展望高度不確定，因此鮑爾可能不會做出明確暗示。

然而，若鮑爾明確表示不樂見勞動市場進一步降溫，九月降息可望「一槌定音」。FedWatch工具顯示，目前市場預期九月降息一碼（○點二五個百分點）的機率為百分之九十二，但在九月決策會議前，還須觀察七月個人消費支出（ＰＣＥ）通膨率、八月就業與消費者物價指數（ＣＰＩ）等報告。經濟學者預料通膨率將進一步升高，對就業前景卻看法分歧。

彭博資訊經濟學家認為，鮑爾將評估目前勞動市場的情況與去年不同，重點在於移民政策調整，改變了就業市場的供需平衡，每月的就業增加人數不必像以往那樣多，加上許多決策官員仍擔憂關稅將在未來幾個月大幅推升通膨，因此預料鮑爾不會在演說中提到有關九月降息的議題，較可能說明聯準會的決策思維與關切重點。