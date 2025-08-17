房市是否鬆綁管制 央行先看2指標

房市交易量持續下滑、價格在部分都會區也出現回跌，市場信心低迷，業者與民眾關注中央銀行的房市管制措施是否可能鬆綁。據了解，央行目前觀察行庫不動產放款集中度及市場價格兩大指標，如果沒有明顯變化，至少年底前都會持續控管房市。

去年啟動的第七波選擇性信用管制，原本鎖定第二戶以上與高價住宅，目的在讓房市降溫、抑制投機操作，後續新增的銀行自主管理不動產貸款總量，要求銀行自行制定集中度降溫計畫並逐季檢視，期間到今年第四季，更讓房市進入冷凍期。

身兼央行理事的台灣經濟研究院院長張建一認為，好不容易政策剛顯現效果，房市出現量縮，但「價還是穩」，沒有下跌的跡象，因此還看不到鬆綁的可能。

至於從金融穩定的角度來看，央行官員不否認，從貸款集中度來說，「確實有下降」，目前僅剩不到五家銀行尚未達成自訂目標。最新數據顯示，截至六月底，全體銀行的不動產放款占比已降至約百分之卅六點九七，比去年管控前高點的百分之卅七點五略為下滑。

但官員也指出，銀行在達標後，央行會考慮降低檢查頻率，讓業者恢復按部就班承作自住貸款。然而，自主管理是各家銀行自行提出的方案，期限原本就是一年，央行不需要提前宣布結束。時間到後會進行滾動調整，目的是達到金融穩定及房市降溫的雙重效果。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，央行原本設定的降低房貸集中度、控制不動產放款總量、推動房市軟著陸等三大目標，確實尚未達成，因此鬆綁時機仍須審慎評估。但他也認同，已達集中度目標的銀行，可以逐步恢復彈性，先將資金導向首購與剛性換屋族。

代銷業者則說，無論新建案或中古屋，房市的確相當冷清，尤其買方幾乎消失，但「央行也不是想打死房市才對」，所以九月理監事會就算不全面鬆綁，應該也讓自住客不要在貸款上被刁難。

不過，景文科大財金系副教授章定煊表示，以央行的角度，金融穩定是第一要務，而目前不動產放款集中度還是偏高，央行想放也不能放。

對於市場期盼政策鬆綁，張建一指出，對於首購的自住客，應該有需要政策調整，避免貸款困難；但他也說，如果房價持續上漲，剛需會消失，「年輕人都放棄買房，以後哪裡還有需求？」因此房市適度調控不是壞事。