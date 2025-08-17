預售屋成交不到4成 台南全台最冷

中央銀行祭出選擇性信用管制措施後，預售市場急凍，七都銷售率全面下滑。五九一新建案統計，今年七月六都暨新竹縣市預售屋平均銷售率僅百分之四十四點二六，較去年九月下滑十六點八個百分點。

專家指出，今年預售市場買氣有愈來愈冷的狀況，像過去受惠台積電設廠題材的概念區都大降溫，目前個案得同時具備地段、交通、題材、品牌等，才能衝出買氣。此外，建商就算打出「價格促銷牌」也逐漸失靈，低首付、送裝修等激勵效果有限，若非真正降價，恐怕買氣持續探底。

觀察七都七月預售市場銷售率，與去年九月打炒房前相較，雙北、桃竹去年銷售率均能突破五成，但今年七月紛紛跌逾一成；另外，台南市銷售率更降至百分之卅七點二七，為全台買氣最冷區域。

比對各縣市待售量，即使今年建商不積極推案、整體戶數供給量下滑，賣壓仍持續堆疊，七都總計約有十二萬戶待售中，較去年大增近三萬戶，其中又以新北市、桃園市新增多達六千六百、五千七百多戶，顯見個案去化確實陷入停滯。

五九一新建案新聞組長林哲緯指出，這波災情僅雙北蛋黃區有少部分新案，靠著優付方案及地段優勢衝出一波小陽春，多數建商眼見市況低迷，乾脆高掛免戰牌。

觀察各區域，以新北市來說，雖然當前板橋、三重及新莊等區依舊有個案進場，整體買氣仍屬平淡。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰說，去年九月因打炒房政策頒布，以及已是銀行控管房貸水位的時期，去年九二八檔期案量也不如預期高，預期今年九二八檔期也將維持低檔，除非有大案進場，否則可能跌破千億元，恐探房地合一稅時期的二○一五年新低。