太陽光電台灣最貴？經部：國際制度不同 我國光電費率續降

針對「全世界最貴的太陽光電在台灣」及「由台電來蓋起碼成本減少50%」相關報導，經濟部能源署今天表示，我國躉購費率機制早於2009年確立，為推動再生能源的初期機制。2010年時，太陽光電每度電的費率為平均11.76元，隨著技術進步與市場條件成熟，2025年已降至每度電4.3元，降幅達60%。同時，目前約有25%太陽光電透過轉供方式，直接售予國內民間企業使用，顯示再生能源市場已逐步多元化。

能源署官員說，各國在再生能源推動上，因資源條件、產業技術成熟度、電力市場發展階段及政策制度設計均存在差異，單純以絕對價格進行比較，容易產生誤導。以印度、日本、德國為例，其制度多採市場競標或溢價補貼機制，與我國躉購制度有明顯不同，直接對照並不具可比性。

能源署官員表示，台電公司主要職責在於供電穩定，太陽能成本仍受土地取得條件、開發規模、技術成熟度及供應鏈價格波動等多重因素影響，並非靠台電經營即可大幅降低。

官員指出，再生能源電能躉購費率每年均由費率審定會依法辦理，程序遵循公平、公正、透明及嚴謹原則，並綜合考量我國環境條件、推廣目標及國際技術發展趨勢等因素，合理訂定躉購費率。未來將持續借鏡國際經驗，滾動檢討制度設計，穩健推進我國綠電占比20%之目標，並配合產業綠電需求，逐步檢討後續制度轉型與配套措施。