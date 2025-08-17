國泰證8月投資觀點：全球地緣政治風險增 國防等產業成投資焦點

美國聯準會（Fed）於7月最新利率決策會議維持基準利率不變，反映出對於當前經濟環境依舊保持審慎態度。川普政府第二任期主打的大而美法案，結合「減稅、舉債上限提高、壓縮政府規模」的典型保守派經濟政策，促使美國國防部將2026財政年度預算提案提升至1兆美元，聚焦在核子現代化、飛彈防禦和軍事準備。

彭博估計，未來兩年標普500指數與道瓊歐洲600指數中的國防類股，EPS成長率皆高於大盤，且有望維持雙位數成長。面對全球地緣政治局勢所帶來的不確定性風險，國泰證券建議，今年第3季投資人可多留意具防禦特質的國防產業及信用體質佳的債券，強化投資組合的抗震性與穩定性。

美國國會近期調升債務上限，預期將債限壓力延後至2028年，為市場帶來中期穩定性。國泰證券建議，投資人可提升債券配置的信用評等，聚焦於公用事業、醫療保健、電信與國防軍工等防禦型產業的債券標的，其在景氣逆風環境下具備穩定現金流與較低的違約風險。

此外，關稅收入在穩定美國財政赤字方面亦扮演關鍵角色，有助於維持債市供需平衡，降低市場對債務擴張的疑慮。國泰證券觀察近期長年期公債投標倍數仍維持在2~3倍區間，海內外實質投資人參與踴躍，顯示美國公債的需求依舊穩健，在債限上調與市場需求穩定的雙重支撐下，債券展現相對優勢，適合審慎布局，以強化資產組合的防禦韌性。

總體來看，儘管下半年降息氛圍逐漸升溫，市場有望迎來更多投資機會，但國泰證券提醒，全球面臨地緣政治局勢與關稅政策等諸多不確定性因素，投資人仍需保持謹慎、在投資策略上進行多元化布局並靈活調整，以因應潛在風險。