113年國人平均年所得續創高 未滿30歲青年55.9萬元

中央社／ 台北17日電
主計總處家庭收支調查顯示，民國113年未滿30歲青年的平均年所得攀升至新台幣55.9萬元，寫下新高紀錄，且各年齡層所得收入均創歷年新高。聯合報系資料照
台灣經濟穩健成長，帶動國人所得攀高。主計總處家庭收支調查顯示，民國113年未滿30歲青年的平均年所得攀升至新台幣55.9萬元，寫下新高紀錄，且各年齡層所得收入均創歷年新高。

根據主計總處最新公布的113年家庭收支調查，113年每戶家庭可支配所得平均數為116.5萬元，續創歷史新高，年增2.5%；剔除戶量因素後，每人可支配所得平均數為41.9萬元，較112年增2.9%。

主計總處官員說明，113年經濟成長率達4.84%，失業率降至3.38%，經濟情勢穩健，加上基本工資調漲，整體國人的所得水平因而拉高。

主計總處統計也揭露，113年所得收入者平均每人所得收入為72.9萬元，且各年齡層所得收入全數呈現正成長，均創新高。

年輕人「薪情」一向受到矚目，根據主計總處調查，113年未滿30歲年輕人的平均所得為55.9萬元，高於112年的54.5萬元，年增2.5%。

至於其餘年齡層，30至34歲平均年所得收入為72.7萬元，35至39歲為81.8萬元，40至44歲為90.3萬元，45至54歲為94.4萬元，55至64歲為83.2萬元，65歲以上則是49.2萬元。

細看各年齡層所得收入，結構與往年差異不大，隨著年齡增長，所得收入愈高，並以45至54歲的年齡組最高，而後便往下滑。

