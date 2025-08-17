雙普會後估停火不遠 觀望買盤開始進場租船、日租金看漲

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

雙普會終結烏戰沒有停火共識，國內的散裝船業者認為，川普會談「打滿分」、普丁未來以「公平基礎」繼續討論，業界推估俄烏戰爭停火腳步應該不遠，逼迫觀望買盤開始進場租船，需求增溫、日租金看漲。

俄烏戰爭停火有望，市場想像重建題材需求出籠，根據世界銀行預估，烏克蘭因為戰爭期近3年，重建需求將達到6,000億美元，先前碼頭受破壞等因素，初期受惠將以中小型船舶為主，緊接著就是中、大型的散裝船需求會出籠。

散裝船龍頭慧洋-KY（2637）大、小船都有，會是市場需求出籠時的最大贏家；大型船舶為主的業者有裕民（2606）、新興（2605）、中航（2612），中小型的業者包括四維航（5608）、台航（2617）、及正德（2641），其中又以四維航、正德都有小型自配裝卸設備的船最受到市場青睞。

國內的散裝船業者指出，不管俄烏戰爭有沒有停火，現在的散裝船市場在中國大陸採擴大公共建設工程來刺激內需消費，隨著基礎建設加速開發下，散裝船市場需求緊俏；尤其，散裝船運能一直處於供需失衡，預估2025年及2026年散裝新船運力供給年增低於2%，下半年運價看俏。

散裝船近期開始反應中國大陸宣布在雅魯藏布江中上游做水霸，調節長久冬旱夏澇災害問題，這個計畫總投資預計達1.2兆人民幣，這將是全球最大的工程計畫，可保百年的水資源運用，中國大陸的擴大基礎建設，成為推動經濟成長引擎外，也是推升散裝船需求最大的動能。

散裝船 基礎建設

