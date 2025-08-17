太陽光電台灣最貴？經部：國際制度不同不宜直接比較

快訊

中央社／ 台北17日電
太陽光電板。聯合報系資料照

媒體報導全世界最貴的太陽光電在台灣，經濟部今天發布新聞稿澄清，強調各國推動再生能源基礎不同，不宜以絕對價格進行比較，台灣的太陽光電價格已經逐步下降，降幅達60%。

媒體報導指稱全世界最貴的太陽光電在台灣，並說由台電蓋起碼成本減少50%。經濟部能源署今天發布新聞稿說明，台灣躉購費率機制於2009年確立，是推動再生能源的初期機制。

經濟部指出，2010年時，太陽光電每度電的費率為平均新台幣11.76元，隨著技術進步與市場條件成熟，2025年已降至每度電4.30元，降幅達60%。同時，目前約有25%太陽光電透過轉供方式，直接售予國內民間企業使用，顯示再生能源市場已逐步多元化。

經濟部能源署強調，各國推動再生能源時，因資源條件、產業技術成熟度、電力市場發展階段及政策制度設計有差異，以絕對價格進行比較容易產生誤導。以印度、日本、德國為例，制度多採市場競標或溢價補貼機制，與台灣躉購制度有明顯不同，直接對照並不具可比性。

經濟部能源署補充，媒體所稱「由台電建置即可使成本降低5成」並非事實，台電公司主要職責在於供電穩定，太陽能成本仍受土地取得條件、開發規模、技術成熟度及供應鏈價格波動等多重因素影響，並非靠台電經營就可大幅降低。

經濟部能源署強調，再生能源電能躉購費率每年均由費率審定會依法辦理，程序遵循公平、公正、透明及嚴謹原則，並綜合考量台灣的環境條件、推廣目標及國際技術發展趨勢等因素，合理訂定躉購費率。未來也將持續借鏡國際經驗，滾動檢討制度設計，穩健推進台灣綠電占比20%的目標，並配合產業綠電需求，逐步檢討後續制度轉型與配套措施。

