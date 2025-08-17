聽新聞
0:00 / 0:00
中油：18日起汽油價格不調整 柴油降3角
中油公司今天宣布，明天（18日）凌晨零時起，汽油價格不調整、柴油調降新台幣0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.8元。
中油說明，按浮動油價機制調整原則，汽油每公升應調漲0.2元、柴油應調降0.3元，但為了維持價格低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家，汽油吸收0.2元。
中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至7月底止，台灣中油共吸收約53.89億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言