中油：18日起汽油價格不調整 柴油降3角

中油公司今天宣布，明天（18日）凌晨零時起，汽油價格不調整、柴油調降新台幣0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.8元。

中油說明，按浮動油價機制調整原則，汽油每公升應調漲0.2元、柴油應調降0.3元，但為了維持價格低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家，汽油吸收0.2元。

中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至7月底止，台灣中油共吸收約53.89億元。