新北市就業博覽會 49企業聯手徵才

新北市勞工局與新北市榮服處將於8月19日上午10時至下午3時，於市府6樓大禮堂攜手辦理「新北市就業博覽會」，現場邀請全球傳動（4540）、新日興（3376）、裕源紡織、統一超食代、台灣森永、王品餐飲、貳樓餐飲、寒舍餐旅集團、晶華國際酒店、小北百貨、IKEA、遠傳電信（4904）、長榮航勤等49家知名企業共襄盛舉，提供超過2,800個工作機會，歡迎有求職、轉職及兼職需求的民眾前來尋覓好頭路，順利敲出求職全壘打！

勞工局長陳瑞嘉表示，為把握暑假到開學前的季節性商機，內需產業仍持續招募新血，同時也提供了不少期間限定的暑期打工機會，以應對市場需求。本次活動提供最多工作機會的產業為零售量販業，職缺占比3成4；其次為旅宿餐飲業，職缺占比3成2，其中包含全家（5903）便利商店、統一超商（2912）、六角國際（2732）、三澧企業及王品集團等皆開出破百職缺搶人才。

待遇方面，大樹醫藥（6469）誠徵門市藥師月薪上看75K，三澧餐飲集團招募甲級安全衛生管理師、外場儲備店長及內場儲備店主廚月薪50K起，鼎王國際餐飲徵求晚班內場廚務員月薪47K起。若有彈性工作需求的青年及市民朋友也不用擔心，現場另釋出超過600個兼職職缺，歡迎踴躍參加！

活動現場提供「婦女再就業計畫」及「55 Plus就業獎勵」等專案計畫諮詢，並邀請銀髮人才服務據點、婦女及中高齡者職場續航中心等單位組成就業黃金打線，為想要重返職場的民眾提供全方位支援。同時也設有「履歷健診」專區，協助求職者妝點履歷，精準命中面試官好球帶。