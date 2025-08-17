29企業提供逾千職缺 北市18日連5天強力徵才

臺北市就業服務處自8月18日至8月22日將在全市各就業服務站展開連續5天的現場徵才，共邀集29家企業，提供1,066個工作機會，涵蓋旅宿、餐飲、醫療、零售、運動休閒服務、公共自行車租賃及運輸物流，照顧服務及保全清潔等類別多元，歡迎有求職、轉職、兼職等就業需求的民眾，踴躍至徵才活動現場，把握與企業人資直接交流的機會。

統一企業（1216）旗下之統一速達為因應中秋佳節將至，祭出上百中秋短期時薪職缺，工作內容協助包裹上下車、分類及堆疊作業；貨物整理、包裝、搬運及隨車協助司機包裹、文件收送貨服務等，歡迎想在中秋佳節，共同傳遞祝福包裹的朋友，搶先卡位。此外Libreadry巢屋麵包亦釋出20個中秋短期計時職缺，亦請多加把良機。另本次知名太平洋崇光百貨(SOGO百貨)，共釋出29個工作機會，涵蓋工務人員、商場營運管理人員、顧客服務專員、貴賓廳服務人員、出納收銀人員等多元職缺，歡迎對百貨營運、顧客服務有熱情的朋友，到徵才活動現場深入了解。

又本周徵才活動，邀請到街頭巷尾厝邊的好鄰居們-統一超商（2912）、全家（5903）便利商店、全聯實業(大全聯)、小北百貨、統康生活事業(Mia C’bon頂級超市/家樂福超市)等零售業，共釋出上百職缺，包含儲備幹部、門市人員，維修技術員與門市兼職計時人員等多元職缺，且門市據點眾多，想就近上班的朋友請把握良機，一同共創便利生活。又因應照顧服務需求增加，亦邀請金永欣、采鋐、四正勤、暖心4家長照機構，釋出照顧服務員職缺，歡迎擁有相關證照的民眾，一同加入助人為樂的服務行列。

旅宿餐飲業方面，沃田旅店、柯旅天閣、東棧與晶華國際酒店/北投晶泉丰旅釋出房務人員、會計專員、採購專員、櫃台接待等職缺；頑味國際本周釋出內場師傅職缺，薪資可上看50K，歡迎有烹飪技能的朋友於料理台上一展專才；六角國際-英格莉莉與Chatime除釋出儲備幹部/店長/副店長/組長等管理職缺外，亦有多名兼職人員職缺，歡迎有志者積極前往現場與深入了解。