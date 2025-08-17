快訊

瓷磚縫卡汙垢、發霉好礙眼 5種自製清潔劑能快速清除又省錢

教育部估大一新生年減3500人 教團示警40所大專轉型或退場

打破「非一萬步不可」迷思 新研究揭7000步就有顯著健康效益

29企業提供逾千職缺 北市18日連5天強力徵才

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

臺北市就業服務處自8月18日至8月22日將在全市各就業服務站展開連續5天的現場徵才，共邀集29家企業，提供1,066個工作機會，涵蓋旅宿、餐飲、醫療、零售、運動休閒服務、公共自行車租賃及運輸物流，照顧服務及保全清潔等類別多元，歡迎有求職、轉職、兼職等就業需求的民眾，踴躍至徵才活動現場，把握與企業人資直接交流的機會。

統一企業（1216）旗下之統一速達為因應中秋佳節將至，祭出上百中秋短期時薪職缺，工作內容協助包裹上下車、分類及堆疊作業；貨物整理、包裝、搬運及隨車協助司機包裹、文件收送貨服務等，歡迎想在中秋佳節，共同傳遞祝福包裹的朋友，搶先卡位。此外Libreadry巢屋麵包亦釋出20個中秋短期計時職缺，亦請多加把良機。另本次知名太平洋崇光百貨(SOGO百貨)，共釋出29個工作機會，涵蓋工務人員、商場營運管理人員、顧客服務專員、貴賓廳服務人員、出納收銀人員等多元職缺，歡迎對百貨營運、顧客服務有熱情的朋友，到徵才活動現場深入了解。

又本周徵才活動，邀請到街頭巷尾厝邊的好鄰居們-統一超商（2912）、全家（5903）便利商店、全聯實業(大全聯)、小北百貨、統康生活事業(Mia C’bon頂級超市/家樂福超市)等零售業，共釋出上百職缺，包含儲備幹部、門市人員，維修技術員與門市兼職計時人員等多元職缺，且門市據點眾多，想就近上班的朋友請把握良機，一同共創便利生活。又因應照顧服務需求增加，亦邀請金永欣、采鋐、四正勤、暖心4家長照機構，釋出照顧服務員職缺，歡迎擁有相關證照的民眾，一同加入助人為樂的服務行列。

旅宿餐飲業方面，沃田旅店、柯旅天閣、東棧與晶華國際酒店/北投晶泉丰旅釋出房務人員、會計專員、採購專員、櫃台接待等職缺；頑味國際本周釋出內場師傅職缺，薪資可上看50K，歡迎有烹飪技能的朋友於料理台上一展專才；六角國際-英格莉莉與Chatime除釋出儲備幹部/店長/副店長/組長等管理職缺外，亦有多名兼職人員職缺，歡迎有志者積極前往現場與深入了解。

中秋 徵才活動

延伸閱讀

影／燈號變紅北市公車煞車不及 追撞多元計程車...畫面曝光

男子深夜在北市街頭持刀閒晃 一警員制止時遭砍傷

等車又熱又煎熬！北市公車候車亭不到5成 民怨：就算有也不夠遮

北市幼兒園爆虐童案 教育局祭「監視器+停職」鐵腕喊：絕不寬貸

相關新聞

7月外銷訂單可望連六增 經部估金額540億至560億美元

經濟部將在20日發布7月外銷訂單金額統計，儘管人工智慧（AI）需求強勁，但美國對等關稅前拉貨潮已趨緩，經濟部預估7月外銷...

新北市就業博覽會 49企業聯手徵才

新北市勞工局與新北市榮服處將於8月19日上午10時至下午3時，於市府6樓大禮堂攜手辦理「新北市就業博覽會」，現場邀請全球...

經濟成長衝破4% 學者示警關稅變局影響深須穩住內需

關稅烏雲籠罩，但受惠於AI商機，主計總處逆勢上修今年經濟成長率達4.45%。雖然數據亮眼，學者提醒，上下半年景氣體感溫度...

本周台股／台股將創新高？4指標利多卻難忽視價量危機

上市公司上周陸續公布財報與法說後，雖有部分公司表現不如預期，但因美國數據有喜，預期9月降息有望，又促成市場樂觀，一周加權股價指數上漲313點，以2萬4334點作收，漲幅1.3％，5日均量陡增至4740億元。台股上周三（8月13日）衝上今年新高，挑戰歷史紀錄，此次攻堅將功敗垂成？還是關前震盪？專家表示，目前有四項指標，點出樂觀方向。

遇雙重壓力填息不如預期 金控股價回升有得等

台灣13家上市金控除永豐金外，上周全數除息完畢。每年除權息旺季一向是觀察金融股價值表現的關鍵時點，然而今年市場氣氛詭譎，不僅填息速度放緩，甚至有部分金控股價出現貼息的走勢。對投資人來說，這場除息秀已落幕，但要看到股價回到除息前水準，恐怕仍是漫長的等待。

推動電動車普及馬力不足 距離2040年100%目標差距大

交通部配合2050淨零排放目標，持續推動運具電動化普及，朝2040年新售小客車與機車全面電動化目標邁進；不過審計部的報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。