經濟成長衝破4% 學者示警關稅變局影響深須穩住內需

關稅烏雲籠罩，但受惠於AI商機，主計總處逆勢上修今年經濟成長率達4.45%。雖然數據亮眼，學者提醒，上下半年景氣體感溫度落差大，政府應努力穩住內需；中長期而言，全球景氣不確定性升高，旺季不旺恐成常態，政府也應輔導廠商適應國際新局。

美國對等關稅8月1日上路，台灣暫行稅率20%，高於日本、韓國的15%，外界高度關注對台灣景氣衝擊程度。

根據主計總處8月15日發布的經濟預測，受惠於人工智慧（AI）商機超乎預期強勁，大幅上修全年經濟成長率至4.45%，不只成功「保3」，甚至飛越4%，亮眼數據讓外界大感意外。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰坦言，這次商品出口、投資預測值等均大幅上修，原因全都圍繞著AI。

相較出口、投資的亮麗表現，民間消費露出疲態，主計總處甚至下修今年民間消費成長率至0.85%，成長率不到1%。

以對經濟成長率的貢獻來看，今年經濟成長率4.45%，國外淨需求就貢獻2.71個百分點，民間消費僅貢獻0.4個百分點。

2大因素衝擊消費信心 學者：下半年穩住內需為要務

今年經濟成長率可望突破4%，但美國關稅政策是重要不確定性。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，美國關稅政策不斷調整，市場訊息紛亂，必須先正確認知當前經濟現況、關稅影響，政府才能對症下藥。

孫明德分析，大家都在談關稅上路的衝擊，台灣外銷有7成是資通訊產品，目前不受關稅影響，出口表現亮麗，另外3成為傳產，但傳產外銷主要輸往中國、東南亞，銷往美國是少數。

台灣對等關稅稅率目前高於日本、韓國，不過孫明德認為，日韓出口以汽車、家電為主，結構不同，不能一概比較，關稅對台灣有影響，只是程度並不如外界想像得大；政府已提出出口供應鏈支持方案等措施，如同幫廠商「買保險」，對於受到衝擊的傳產，也有編列產業支持的補助金額，有助於減緩衝擊。

孫明德認為，了解台灣出口結構與關稅實質影響後，整體看來台灣外銷穩健，下半年的課題反而是內需。

根據經濟部數據，今年上半年零售業營業額年減0.4%，最新的6月數據也年減2.9%。孫明德表示，有兩因素造成內需疲弱，一是關稅造成消費者觀望，汽車買氣遞延，二是台灣民眾的財富有7成放在房地產，政府去年加強打炒房，房市景氣走疲，加上川普貿易戰，各行各業或多或少受影響，均不利消費信心。

孫明德指出，上半年汽車銷售不佳，主因是民眾觀望進口汽車關稅發展，只要塵埃落定，汽車買氣可望回升，但政府也要有更積極作為，現在在談的普發現金，有刺激內需作用，除此之外，上下半年景氣體感溫度落差很大，央行貨幣政策若能往寬鬆方向走，加上穩定匯率，均有助於提振信心。

中央大學經濟系教授吳大任則示警，川普祭出高額關稅，為的就是迫使廠商赴美國投資、生產，照此態勢發展，不只排擠國內投資，高薪就業機會也會外流，對內需造成重傷，後續發展必須審慎關注。

川普作風難測 動搖全球景氣循環週期

對等關稅已於8月1日上路，但台灣與美國談判還在進行中，目前暫行稅率20%，關稅結果遲未出爐，且關稅須疊加，稅率又高於日韓，產業界憂心忡忡。

孫明德指出，日本、韓國談成15%稅率卻付出很大代價，好比演唱會要坐在搖滾區，門票需要付出3倍價格。

當前國內訊息紛雜，民心浮動，孫明德表示，川普目的就是讓大家產生焦慮感，愈早做決定，談到的條件並不是最好，台灣現在必須冷靜，靜觀其變才是對的策略。

中央大學經濟系教授邱俊榮分析，美國總統川普1月上任至今，不過200多天，就已徹底顛覆全球經貿秩序；企業界的挑戰不只眼前，更須做好心理準備，這是場持久戰，「長期影響蠻深的，以年計算」。

邱俊榮直言，回顧川普1.0卸任後，到前美國總統拜登接任，都未放棄關稅手段，拜登對中國關稅打擊、科技戰力道相當大，如今川普2.0，再次擴大關稅戰場，再再顯示，關稅已經成為新常態，就算川普下台，情況也不見得會改變。

邱俊榮進一步指出，產業存在淡旺季，但川普將關稅戰場擴及多國與多產業，全球供應鏈也可能再次重組，這些變數造成景氣循環因素改變，接下來幾年，全球景氣可能持續放緩；再者，美國發起貿易戰，全球貿易體系產生質變，是否導致世界貿易組織（WTO）式微，並衍生為美國、中國、非中非美陣營的三分天下局面，也是企業布局須考量的議題。

邱俊榮認為，政府最簡單的作法，就是編預算補貼受傷產業，但長期而言，只會讓流失競爭力的企業原地踏步，政府及企業界都必須認知，除了鞏固原有的半導體產業優勢，努力發展不用面對關稅的產業，提高台灣在應用、軟體、智慧系統的能量，才是面對國際變局的根本之道。