推動電動車普及馬力不足 距離2040年100%目標差距大

交通部配合2050淨零排放目標，持續推動運具電動化普及，朝2040年新售小客車與機車全面電動化目標邁進；不過審計部的報告指出，電動車普及進展有限，截至2024年底，市售電動小客車占比仍未突破兩成，國產車款明顯不足，恐影響長期電動化推動成效。

報告顯示，截至2024年底，國內電動小客車普及率僅1.33%，市售比9.32%，雖接近2025年的1.4%與10%目標，但滲透率低。2024年市面共有773款小客車，僅117款為電動車，占比約15.14%；其中具整車自主生產能力的國產車廠僅推出五款電動車，顯示市場仍以進口與燃油車為主。審計部直言，國產車款選擇性不足，難以吸引消費者大規模換購。

除了小客車，機車市場也出現相似問題。電動機車新增掛牌數自2020年起逐年下降，2024年僅7萬8,921輛，與2019年的16萬8,537輛相比，銳減超過五成。交通部調查也發現，僅27.8%機車族有意換購電動機車，主因成本偏高。電動機車年均使用費用達9,897元，高於輕型燃油機車的5,271元及普通重型燃油機車的8,591元，價格落差成為推動瓶頸。

對此，交通部回應，2025年截至6月底，國內電動小客車新增12,727輛，新增的市售比已提升至7.3%，普及率達1.5%；電動機車新增20,627輛，市售比6.2%，普及率5.4%。其中電動小客車仍以進口為主，但在經濟部政策推動下，已有兩家車廠投入國產電動車在地生產，目前市面已出現兩款國產純電小客車。未來將持續輔導業者推出平價車款，增加市場供給與選擇。

電動機車部分，交通部指出，已會同經濟部與環境部推動多項措施，包括新購補助、汰舊換新獎勵，以及提供燃料費、貨物稅、使用牌照稅等稅費減免，以減輕消費者負擔。另透過企業與公部門收購汰舊車輛，也希望能加速市場換購。