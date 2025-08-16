聽新聞
房市小宅化加劇 國人居住空間漸惡化

聯合報／ 記者陳美玲／台北報導

國內小宅化加劇、豪宅式微之極端現象快速蔓延中；資料顯示，二○○九年五十五坪以上中大坪數有超過兩成占比，但二○二四年比重不到一成，反觀小宅產品卻愈加集中化，四十五坪以下產品小坪數交易已突破八成，且往套房產品靠攏，顯見高房價讓國人居住空間正惡化中。

何世昌分析，近年小坪數產品交易熱度不斷上升，大坪數產品持續式微，與家庭人口結構改變、高房價等有密切關係；過去十五年，雖然房價在二○一五年至二○一九年有短暫拉回、盤整，但之後又重回向上攀升軌道，尤其房價漲幅遠勝薪資漲幅，購屋族若想一圓買房夢，只能縮小購屋坪數來實現夢想，因此十五年後全國平均購屋面積大縮水。

何世昌強調，在全國平均購屋面積不斷朝小宅化發展下，豪宅產品又因過去漲幅甚鉅，再加上十五年來市場上新推出的豪宅新案缺乏新意，且部分有閒置資金的買方考量未來轉手性、發展潛力轉進小宅，加劇市場小宅化、豪宅式微化的兩極化現象。

據內政部最新資料顯示，二○二四年全國住宅買賣坪數以十五到卅五坪為交易主力、比重高達五成三，亦即每兩個購屋人中，就有一間購買小坪數產品；其中十五到廿五坪產品交易比重達二成五、廿五到卅五坪占比達二成七，納入十五坪以下產品一成五，亦即卅五坪以下小坪數產品比重高達近七成。

對照二○○九年房市以廿五到四十五坪為交易主力、且比重高達四成來看，十五年後，國人主要購買產品面積少掉了十坪，顯見房市小宅化發展加劇。

房市 坪數 自用住宅

