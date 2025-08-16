專家：產業準備面對 沒有美國市場的未來

美國總統川普祭出高關稅，迫使產業赴美投資，很多人擔心，這一波因關稅帶動的產業逃命潮，會不會讓台灣再一次出現產業遷徙潮？重演二千年產業外移中國大陸景象，台灣人才、資金、技術被掏空？學者指出，此波赴美投資屬擴張型投資，與過往防禦型投資大不同，具備外移能力只有毛利率高、群聚及客戶要求等三條件的中大型業者，很多老闆寧可觀望；但也有專家憂心這類高薪優秀人才若流失，中長期仍有隱憂。

另外專家也觀察，產業界已經準備好面臨一個沒有美國市場的未來，因為只要美國稅收不如預期，川普就會再要求加稅，預期川普關稅會玩到二○二六年。

長期與供應鏈密切互動的中華採購與管理供應協會顧問白宗城，私下向業者打聽應對方式，得到的答案是「大家寧可不要快，不想跑第一棒」，大老闆不會盲目跟進，因為如果到美國生產，就只能直接賣給美國人，不可能再出口到其他國家，美國高關稅勢必會讓市場變少了，他就聽到有歐商原本是全世界布局，現在打算壓低出口到美國占比，拉高其他國家比重。

白宗城直言：「我不覺得真的會出現大規模赴美投資潮，至少目前沒有」，他觀察到現在很多企業還在評估美國勞工當地法令規定、勞權狀況等，美國建廠及工人成本又比其他國家高出許多，大家毛利有多高？封測撐得住嗎？可以負擔增加百分之六十成本嗎？

對於有人評估會有產業鏈跟著台積電出走，在美國形成產業像竹科的產業聚落，白宗城更是認為不可能。 他說：「沒那麼快，一個產業鏈要搬出去形成要十到十五年，至少十年跑不掉」。

中央大學經濟系教授邱俊榮分析，台商對外投資有二種，一種是防禦型投資，是為了找低成本而到國外投資，當年二○○○年台商大舉外移中國大陸，就是這一種；另一種是擴張型投資，主要是市場為導向。前者很容易產業空洞化，因為資金完全過去，台灣連留一條產線都沒有。後者擴張型是找毛利高的國家去，接觸全世界消費力最高的市場。

他認為，這一波移動不可能整個產業鏈，因為市場不是只有美國，要看美國市場需要多少量，就去多少。

台經院產總資料庫總監劉佩真認為，以美國的資本及各項成本支出，中大型半導體比較有可能赴美投資，尤其是在美國業務有一定比重的，但如果比重不高，就會以轉移市場因應，大家會去取捨，評估是不是有必要去設廠？還是進行策略性轉變？但如果赴美規模太大，因為主要赴美投資廠商員工是高收入且優秀的就業人口，對台中長期影響會令人比較憂心。