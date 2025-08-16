聽新聞
電子5哥赴美 鞏固AI供應鏈

聯合報／ 特派記者馬瑞璿／美國德州達拉斯報導

不只半導體，電子五哥中的鴻海、廣達、英業達、緯創、仁寶，也陸續在今年宣布投資美國。產業分析師直言，今年以來，消費性電子產業景氣冷淡，只有人工智慧（ＡＩ）需求仍然強勁，為了鞏固市場，前進美國也成為這些ＡＩ伺服器大廠不得不的選擇。

根據TrendForce最新調查，二○二五年全球電子產業市場極為分歧，由資料中心建置驅動的ＡＩ伺服器需求一枝獨秀，但智慧手機、筆電、穿戴式裝置、電視等終端產品，由於高通膨壓力、缺乏創新商品，加諸地緣政治的不確定性，普遍陷入成長停滯困境。預期二○二六年整體電子產業的增長動能將更加趨緩，正式進入低速成長的盤整期。

「ＡＩ供應鏈因為主要客戶是美系雲端服務供應商。」台經院資深產業分析師邱昰芳表示，供應鏈一定會配合客戶來做投資，目前ＡＩ供應鏈之中，台灣伺服器大廠已經率先往美國前進，「現在去美國投資會獲得一些豁免，此外，可鞏固我們在ＡＩ供應鏈的重要性，因為每家客戶都在那邊。」

而在這些美國客戶之中，以輝達開出的訂單預測量最大，產業人士指出，很多企業都希望及早拿下輝達這個大客戶。

邱昰芳也說，「現在市場需求很兩極化，如果ＡＩ沒跟上，受到其他消費電子市場冷淡影響，營收一定不好看。」這也是各企業擠破頭，都要積極爭取客戶訂單。

