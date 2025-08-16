英特磊：半導體產品若是國防需求 川普應會免稅

快訊

中央社／ 達拉斯16日電

美國總統川普近期再喊半導體晶片關稅「可能200%、300%」，化合物半導體廠英特磊IET-KY董事長高永中表示，美國政府的政策尚未確定，現在半導體是免稅，產品若是國防需要，美國總統川普應會想辦法免稅。

外電報導，美國總統川普（Donald Trump）近期表示，將在未來2週宣布對進口鋼鐵和半導體晶片課徵的關稅，初期稅率會比較低，以便企業前來美國，待逐步建立本土製造能力，之後會漸漸提高，「可能高達200%、300%」。

英特磊董事長高永中表示，美國政府的政策尚未確定，現在半導體是免稅，產品若是國防需要，川普會想辦法免稅。

高永中指出，英特磊本來就在美國生產，但是現在也面臨關稅壓力，因為原料來自世界各地，但目前關稅還在豁免階段，所以對公司營運影響較小。

高永中提到，英特磊已經取得德州晶片法案（TSIF）400萬美元補助，開始興建廠房，同時也正在爭取美國聯邦晶片補助，但由於美國新政府要求加強投資，包括增加國防應用和機台自製等能力，因此英特磊也有所調整，以爭取聯邦政府補助。

同時，高永中建議，企業申請美國政府補助計畫，需要有明確的投資計畫，聘用好的顧問也很重要。

談及德州投資優勢，高永中說明，北德州是美國最大的高科技生產基地，德州儀器也起源於德州，替北德州創造許多半導體的工程師人才和基礎建設，這是北德州的優勢。

此外，高永中解釋，德州並無規定要組工會，對於企業經營也比較順利；德州並沒有州所得稅，加上房地產也比較便宜，適合企業落地投資，機場交通也很便利。

但高永中強調，美國投資成本一定比台灣高，人力成本高很多，建廠進度也會比較慢，台商來美國投資一定要準備好，盤點自身狀況；來美國設廠的企業，可以加入台灣公司優勢，包含成本控制、關心員工個人生活等，但不能用應對台灣員工的那套方式與美國員工相處。

