7月外銷訂單可望連六增 經部估金額540億至560億美元

經濟部將在20日發布7月外銷訂單金額統計，儘管人工智慧（AI）需求強勁，但美國對等關稅前拉貨潮已趨緩，經濟部預估7月外銷訂單金額540億至560億美元，年增7.9%至11.9%，將呈連續第六個月正成長，但增幅趨緩。

根據經濟部廠商調查結果顯示，預期7月接單較6月增加廠商家數占13.1%，持平者占59.0%，而減少者占27.9%；按接單金額動向指數為46.1，預期7月整體接單金額較6月減少，其中資訊通信產品、電子產品、及光學器材動向指數分別為43.2、49.9及49.5，顯示7月接單會較6月少。

觀察近期表現，我外銷訂單金額6月較5月少，預期7月較6月減少，經濟部官員表示，主要就是拉貨潮漸趨緩，各產業中，部分廠商反映拉貨潮漸趨緩，部分廠商則認為拉貨動能仍在，整體判斷拉貨潮漸收斂。

經濟部官員表示，今年上半年接單情勢主要就對等關稅前拉貨潮有多熱、以及AI需求有多強勁，這兩股因素交互。展望下半年訂單情勢，官員分析，須待美國對等關稅及232條款稅率的影響，不確定性高，下半年的貨很有可能都提前在上半年拉貨，要看美國最終稅率是否會影響全球經濟成長。

經濟部表示，下半年有美系手機新品上市、接著還有傳統年終旺季，都有助於推升消費力道，惟美國對等關稅及232條款關稅致全球經濟不確定性高，將牽動下半年我外銷訂單。

根據經濟部統計，我6月外銷訂單金額為567.7億美元，創歷年同月第二高，年增24.6%，表現優於預期，為連續五個月正成長；表現優於預期主要是拜AI商機，資訊通信產品、電子產品接單優於預期，接單金額皆創歷年同月新高紀錄。但6月接單不如5月，則是反映拉貨潮趨緩。

值得注意的是，儘管AI需求強勁，未見趨緩，但全球終端需求的確未見回升，衝擊傳產接單。外銷訂單的四大傳產貨品中，6月僅機械產品一枝獨秀接單金額呈正成長10.6%，至於基本金屬、塑橡膠製品、化學品等貨品接單則分別呈年減10.2%、11.4%、8.7%，主要是受到全球需求減緩及中國大陸產能過剩影響。