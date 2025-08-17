大數字／電子零組件業 掀起擴產潮

儘管2025年出現地緣政治諸多干擾，但我製造業投資呈續強表現。經濟部統計指出，我半導體及相關供應鏈積極擴增產能並製程優化，今（2025）年第1季製造業國內固定資產增購（不含土地）6,099億元，季減12.4%，年增82.3%。其中，電子零組件業今年第1季固定資產增購4,538億元，年增高達143.3%，表現突出。

經濟部並指出，受惠人工智慧應用、高效能運算與雲端資料服務需求持續暢旺，推升資訊電子產業營收表現，2025年第1季製造業營業收入（含海外生產之收入）8兆1,534億元，季減7.6%，年增10.6%。

在製造業投資方面，今年第1季表現仍強勁。經濟部表示，主要是因為新興科技應用持續推展，帶動半導體廠及相關供應鏈積極擴增產能，加上企業順應環保減碳及產業智慧化趨勢，增加環保設備及製程優化相關投資所致。

製造業國內固定資產增購若按固定資產產型態分，經濟部指出，第1季以機械及雜項設備增購占78.3%最多，年增96.5%；其次為房屋及營建工程占21.3%，年增46.0%。

在各業中，經濟部指出，電子零組件業今年第1季固定資產增購4,538億元，占製造業之74.4%居各業之冠，年增143.3%，主因為人工智慧與高效能運算之強勁需求，半導體業者持續推進先進製程及擴充高階封測產能，加以上年同期基數偏低所致。

今年第1季電腦電子產品及光學製品業固定資產增購149億元，年增34.0%，主因AI應用帶動雲端資料服務需求持續成長，激勵相關供應鏈業者擴建產能及增加研發設備支出。