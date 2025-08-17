大數字／運輸、倉儲業獲利 跳增72%

經濟部統計指出，2024年我上市櫃公司非製造業，以運輸及倉儲業獲利表現最佳，去年營業利益1,157億元，年增72.5%，營業利益率16.8%，表現亮眼，主要是受惠於地緣政治及跨境旅遊升溫。去年非製造業上市櫃公司以中華電、長榮航最會賺。

統計指出，上市櫃公司中，非製造業者計483家，占整體上市櫃公司30.6%；觀察2024年營收規模，則占17.5%。

統計指出，2024年非製造業上市櫃公司營收淨額4兆2,607億元，年增10.7%，表現亦不俗。非製造業營收淨額前二大公司依序為文曄4,549億元、統一超2,107億元。

經濟部分析，批發及零售業、運輸及倉儲業為非製造業營收成長動力主要來源。運輸及倉儲業則因全球商品貿易成長，地緣政治衝突推升運價，加以跨境旅遊及中轉商機帶動航空載運需求，年增14.3%。

批發及零售業營收淨額2兆1,710億元，占整體非製造業營收淨額逾五成，年增7.2%，主因批發業者受惠新興科技應用持續擴展，挹注相關晶片及記憶體通路商出貨動能，亦即受惠於AI需求強勁。此外，零售業者拓展營業據點，加以線上線下行銷活動挹注所致。

2024年非製造業上市櫃公司營業利益4,547億元，年增24.3%，營業利益率10.7%，較上年增加1.2個百分點。各業中，以運輸及倉儲業獲利表現最佳，主要是拜運價上漲、油價下跌雙重利基下，推升獲利大幅增加，營業利益1,157億元，年增72.5%，金額及增幅均居首位，營業利益率16.8%，較上年增加5.7個百分點。