大數字／AI 助威 製造業營業利益勁揚

全球AI需求強勁，帶動我製造業營收及獲利之成長。根據經濟部統計，我2024年製造業上市櫃公司營業利益1兆9,664億元，年增32.2%，營業利益率9.8%，其中以電子零組件業獲利能力最佳，營業利益率24.6%，營業利益1兆4,927億元，年增39.0%。

去年製造業營業利益前三大公司仍然是與AI相關供應鏈，依序為台積電1兆3,171億元、廣達535億元及聯電405億元，分別年增45.2%、56.9%及負成長16.7%，可說是最會賺的公司。

台積電（2330）董事長魏哲家日前在股東會上表示，台積生意非常好，今(2025)年營收、獲利都還會再創新高，未來五到十年也會「非常好」。這番談話，似乎預告全球對AI先進晶片需求仍會持續。

經濟部統計處整理台灣證券交易所2025年4月1日公布之個體財報，以2020年起每年均有公布財報之公司為對象（不含KY股及TDR），計有1,581家進行統計分析。

經濟部指出，受惠AI商機挹注，2024年上市櫃公司個體營收淨額24兆3,986億元，年增7.4%，營業利益2兆4,211億元，年增30.6%，營業利益率9.9%，較上年增加1.8個百分點。其中，製造業上市櫃公司計1,098家，占整體上市櫃公司69.4%，其營收規模觀察，則占82.5%。

經濟部表示，2024年製造業上市櫃公司營收淨額20兆1,379億元，年增6.7%，主因受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等新興科技需求活絡，推動資訊電子產業營收持續攀升。其中電腦電子產品及光學製品業9兆6,986億元，年增3.3%、電子零組件業6兆665億元，年增18.3%，兩者營收淨額合占製造業78.3%，對製造業營收成長貢獻約6.6個百分點。

相較之下，在傳統產業營收表現欠佳。其中化學材料及肥料業面對石化原料價格回升及國際市場競爭加劇情勢，營收淨額淨年增0.6%；石油及煤製品業則受國際油價疲軟及市場供給過剩影響，油品銷售價量減少，年減6.9%。

因此，2024年製造業營收淨額表現前三強皆為電子業，經濟部指出，依序為鴻海3兆2,723億元、台積電2兆8,804億元、及廣達1兆2,171億元；其中，台積電及廣達分別年增33.8%及34.1%，成長亮眼。

在獲利方面，製造業各業中，以電子零組件業獲利能力最佳。經濟部指出，2024年製造業上市櫃公司營業利益1兆9,664億元，年增32.2%，營業利益率9.8%，較上年增加1.9個百分點。

其中以電子零組件業上市櫃公司獲利能力最佳，營業利益率24.6%居各業之冠，較上年增加3.7個百分點，營業利益1兆4,927億元，年增39.0%。去年電腦電子產品及光學製品業，營業利益2,648億元，年增率達27.3%

石油及煤製品業在市場供給充裕及原油價格波動的環境下，獲利大幅衰退，營業利益率0.04%，較上年減少2.3個百分點。化學材料及肥料業去年營業利益79億元，年減18.3%。