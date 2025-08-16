這次不站外圍了！勘災影片曝光：郭智輝大改衣裝 走入風災受損民宅

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長郭智輝前往柳營區八翁里受災戶現場視察施工進度並慰問居民生活狀況。圖／水利署提供
經濟部長郭智輝前往柳營區八翁里受災戶現場視察施工進度並慰問居民生活狀況。圖／水利署提供

楊柳颱風過後，經濟部長郭智輝周六前往台南市勘災，根據經濟部水利署釋出現場勘災影片，郭智輝這次不穿襯衫、西裝褲，改穿POLO衫、牛仔褲、運動鞋，頭戴工程安全帽，現身災區聽簡報、與受災戶握手寒喧互動，並對現場救災人員表示鼓勵。

郭智輝16日前往柳營區八翁里受災戶現場，視察施工進度並慰問居民生活狀況，除了請救災同仁掌握工程節點，也檢視工地安全與施工流程，要求務必落實「安全優先、品質到位」，確保修繕工程穩健且高效率完成，協助災區住戶早日恢復正常生活。

郭智輝與當地居民握手同時表達歉意，「歹勢，有比較晚來，請大家多多指教」、「有想到什麼需要政府做的，都請給我們指教」、「水利署是我們經濟部第一名，第一名都叫來先幫我們服務，應該這麼做」，走進屋頂被丹娜絲颱風捲走的民宅，郭智輝也客氣地說「歹勢、歹勢」，修繕工程先加固磚牆，再加固橫樑，之後再覆蓋屋頂。

水利署表示，柳營區已有6戶受災戶完成房屋修繕工作，並在近日順利抵禦楊柳颱風的侵襲，居民對修復成效與防護安全均感到安心，重拾居住安全感。另有數十戶工程正陸續完工，水利署已要求施工廠商加速復原腳步。

郭智輝指出，經濟部水利署與台水公司技術團隊協調民間資源挹注，並與柳營區、東山區及麻豆區公所、里長與合作廠商積極參與，形成堅實的復建網絡，展現災後快速復原的成效，帶動更多社會力量加入重建行列。

颱風 水利署 經濟部

