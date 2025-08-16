上市公司2025上半年獲利成長11.39% 基本面穩健

臺灣證券交易所表示，本國上市公司（不含金融保險業33家）計925家，皆已於8月14日完成2025年上半年度財務報告公告申報。經統計前開全體上市公司2025年上半年度營業收入20兆6,097億元，較2024年同期成長2兆8,840億元，增幅16.27%；2025年上半年度稅前淨利1兆9,826億元，較2024年同期成長2,028億元，增幅11.39%。上市公司與去年同期比較營收與獲利均增長，反映出上市公司於國際動盪局勢中展現營運韌性與穩健的競爭力。

證交所表示，整體市場具獲利之上市公司計645家，約占70%，另較去年同期成長者計295家，約占32%。其中，獲利成長產業如半導體業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握 AI市場機遇，收穫豐碩。而電腦及週邊設備業、其他電子業則受惠 AI 伺服器及高效能運算之強勁需求，帶動獲利成長。

獲利衰退產業主要為航運業、塑膠工業及其他業。航運業受美國關稅政策影響，加上認列匯兌損失，獲利銳減。塑膠工業受關稅不確定之影響，加上認列匯兌損失及轉投資收益衰退，致獲利衰退。其他業因轉投資收益衰退及提列鉅額預期信用減損損失，致獲利衰退。

另證交所提醒，近期匯率波動較大，企業宜妥適因應；投資人從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊。上市公司財務報告可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」(含「XBRL資訊平台」)查看，或至「基本資料專區」下載電子書，並善用公開資訊觀測站「財務比較 e 點通 」 ， 以 快 速 解 讀 財 務 資 料 ； 另 公 開 資 訊 觀 測 站 「 投 資 專 區 」 中 之 「 財 務 重 點 專 區 」（https://mops.twse.com.tw/mops/web/t123sb06_q1），係將公開資訊觀測站所揭露資訊依 9 項營運風險指標彙整列示，協助投資人快速重點檢視公司之財務、營運概況，當公司符合指標項目時以紅色標記凸顯區別，提醒投資人注意重要風險資訊，臺灣證券交易所鼓勵投資人多加利用，作為投資決策參考。