創新創業雨林生態系 新創募資創新高、突破千億元大關

打造創新創業雨林生態系是「國家希望工程」的重要工作之一。國發會藉跨部會整合平台，透過「活絡資金」、「擴大標的」以及「提高成功率」三大策略，統籌並協調經濟部、國科會等部會積極推動創新創業的發展，目前已展現階段性成果，也為國內新創環境注入更多動能，期望在2027年達成新創募資1,500億元目標。

國發會表示，近年台灣創新創業生態系蓬勃發展，相較全球近年新創面臨資本寒冬挑戰，國內新創不僅逐漸在國際上嶄露頭角，我國新創募資金額也屢創新高。依據創投年會論壇，台經院公布最新統計，2024年台灣新創募資金額為33.4億美元，突破新台幣千億元大關，在全球資本寒冬下逆勢成長，顯見國內新創環境日益成熟，不僅具備完善創業資源與政策支持，也展現出新創團隊在市場應變上的高度競爭力。

在活絡資金方面，國發基金扮演點火角色，推動天使投資方案迄今已投資292家新創、逾40億元，成功帶動165億元民間資金投資。今年6月於高雄亞灣新創園設立南部辦公室，強化對南部新創支持。國發基金並與各部會合作推動主題式投資，除既有項目外，今年針對AI、綠色成長、智慧機器人等領域，各設立100億元基金，未來將擴及大健康、運動、軍工等主題，持續提升投資動能。此外，為了引導民間投資重點產業，國發基金也投資114家國內創投，並與日本京都大學iCAP基金、台大創投管顧洽談合作，後續將申請國發基金投資。

在擴大標的方面，國發會持續邀請國際前瞻新創來台交流，自2015年起已吸引來自30國、316家高潛力團隊，其中三分之一已與台灣企業展開合作，未來將結合外館資源，引進更多國際新創。為促進人才流動，國發會推動就業金卡與數位游牧人才計畫，已核發逾1.3萬張金卡，吸引超過3,000位數位游牧人才來台。

此外，國發會正規劃「創業綻放計畫」，協助新創團隊建立創業觀念，強調市場洞察、產品獨特性與商業計畫撰寫，並鼓勵各行各業參與，讓各地創業者也能獲得同等訓練，帶動全國創業風氣。該計畫將於8月28日舉辦啟動記者會，加速培育全台新創種子。另方面，國發會也積極推動地方創生計畫，鼓勵青年返鄉或移居創業，迄今已設立130處青年培力工作站，其中有99處由返鄉或移居創業者經營，帶動地方產值860萬元。

在提高成功率方面，國發會積極協助新創對接國際資源，尤其日本為台灣新創重要市場，過去連續3年在東京舉辦台日創新高峰會，帶領126家新創參與，今年8月25日將再度與東京都政府合作舉辦。此外，國發會亦組團參加國際展會，設立台灣館並提供行前培訓，協助新創爭取商機。

為擴大國內外宣傳，3年來促成逾2,000則媒體報導，助力新創登上日經等國際媒體，並出版台灣新創生態系年報，翻譯為英、日文版本，提升國際能見度。另，國發會與美國柏克萊大學合作生醫加速計畫，提供專業課程與業師輔導，4年來已成功促成8件投資案，並促使JP Morgan連續2年來台舉辦生技論壇，引進國際生醫資源與人脈。

國發會指出，過去多以活動、參展及加速器計畫等方式協助新創拓展國際市場，屬單點式推動。

為深化國際鏈結，已於113年9月在東京、114年1月在矽谷設立新創基地，建立常態化服務機制，作為雙向交流橋樑。東京基地提供法律諮詢、資源媒合等服務，成立1年已吸引逾千人使用，促成14家新創取得商機，包括亞洲準譯、牙e通獲得東京政府1億日元補助。今年5月亦與三菱集團簽署MoU，共推企業加速器計畫。

矽谷基地開幕半年已舉辦逾30場活動，串聯當地資源與台灣新創，例如與YouTube創辦人陳士駿舉辦爐邊對談，下月將與在地社群、台大創投管顧、證交所等單位合辦「TAIWAN TECH WEEK」，協助新創爭取更多投資機會。

國發會表示，在政府與民間共同努力下，台灣新創發展環境逐步完善。未來國發會將持續以跨部會平台統籌協調各部會資源，也將持續與新創事業、產業界等交流意見，期透過公私協力發揮綜效，加速台灣產業升級轉型。