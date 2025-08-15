聽新聞
美國台灣形象展登場 黃志芳：德州將成世界級科技中心

聯合報／ 特派記者馬瑞璿／達拉斯報導
2025美國台灣形象展14日在美國德州達拉斯登場，並同步舉行「達拉斯台灣貿易服務中心揭牌」、「台美供應鏈合作論壇」以及「美國商機日」等活動。記者馬瑞璿／攝影
2025美國台灣形象展14日在美國德州達拉斯登場，並同步舉行「達拉斯台灣貿易服務中心揭牌」、「台美供應鏈合作論壇」以及「美國商機日」等活動。記者馬瑞璿／攝影

「二○二五美國台灣形象展」十四日在美國德州達拉斯登場，外貿協會董事長黃志芳指出，德州已成為美國新科技、物流重鎮，與墨西哥接壤，美國南部與墨西哥北部邊境串連形成重要產業聚落，看好德州未來將發展成世界級製造、科技與創新中心。

今年舉辦的美國台灣形象展總共有一五○家台灣業者參與，除了電子五哥中的鴻海、仁寶、英業達參展，台中榮總、林口長庚等大型醫院也出席，今年展覽主要聚焦智慧科技、先進製造、智慧醫療、活力台灣等四大主題。此外，這次也舉辦美國商機日，邀請五十五家美國供應商與卅家台灣採購商一對一洽談，黃志芳說，希望透過台美雙向貿易交流，打造互利共贏經貿合作。

外貿協會14日在美國德州達拉斯舉辦「2025美國台灣形象展」，並同時舉辦美國商機日。記者馬瑞璿／攝影
外貿協會14日在美國德州達拉斯舉辦「2025美國台灣形象展」，並同時舉辦美國商機日。記者馬瑞璿／攝影

今年是台灣形象展二度在美舉辦，黃志芳指出，台灣了解美國希望解決世界經貿失衡問題，而台灣會是美國最重要的夥伴。與會的美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯則說，川普政府積極推動製造業回流美國，鴻海、環球晶、英業達、緯創、台達電等台灣企業也加大投資力道，這些公司近來在美國投資數億美元，尤其是在德州，讓德州成為半導體和高科技供應鏈投資的重要據點。

黃志芳談及台廠近期對德州投資情形，他說，台灣企業目前積極投資德州，環球晶在謝爾曼市投資卅五億美元，鴻海加大休士頓投資力道，緯創在達拉斯也有ＡＩ相關投資計畫。

相關新聞

美國台灣形象展登場 黃志芳：德州將成世界級科技中心

「二○二五美國台灣形象展」十四日在美國德州達拉斯登場，外貿協會董事長黃志芳指出，德州已成為美國新科技、物流重鎮，與墨西哥...

去年貧富差距擴大至6.14倍 今年GDP增幅預測上修至4.45%

主計總處昨公布最新經濟預測與去年的家庭收支調查，其中去年每戶家庭可支配所得平均數一一六點五萬元，年增百分之二點五；比較最...

基本生活費將調升 估明年200萬戶可減稅

明年報稅將有減稅小確幸。主計總處昨天公布二○二四年「每人可支配所得中位數」為卅五點五六一七萬元，初步估算今年基本生活費可...

明年人均GDP 主計總處估首度突破4萬美元

主計總處今天發布經濟預測，估2025年、2026年經濟成長率分別為4.45%、2.81%，在經濟規模成長、新台幣升值兩大...

主計總處最新通膨率預測1.76% 下修0.12個百分點

行政院主計總處15日舉行經濟預測記者會，今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.76%，下修0.12個百分點，與5月份公...

台塑集團王文淵交棒 南亞董事長吳嘉昭將出任總裁

台塑集團今天宣布，總裁王文淵交棒給南亞董事長吳嘉昭，這是台塑集團交棒專業經理人的重要一步，南亞董事長吳嘉昭將出任台塑集團新任總裁。 台塑集團緣起於1954年，由經營之神王永慶、王永在兄弟共同創辦，而後逐漸擴大經營版圖，成為台灣傳產龍頭，而王文淵則是王永在的長子，在2006年擔任台塑集團總裁，至今已經近20年。王文淵自小就被委以接班的重任，在美國休士頓大學取得化工碩士學位後，就在台塑集團一路歷練，最終成為集團掌舵人，近年來更積極推動台塑集團的AI與數位轉型。 而政治大學企管系畢業的吳嘉昭是台塑集團老臣，深受王文淵信任，2006年擔任南亞總經理，2013年接任南亞董事長。面對美中貿易戰、大陸產能過剩等利空，石化業景氣低迷，台塑也在去年由王文淵領導，由總管理處及台塑、南亞、台化、台塑化等共同成立企業轉型小組，並由吳嘉昭擔任召集人，當時即突顯了吳嘉昭的重要性。

