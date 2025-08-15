美國台灣形象展登場 黃志芳：德州將成世界級科技中心

「二○二五美國台灣形象展」十四日在美國德州達拉斯登場，外貿協會董事長黃志芳指出，德州已成為美國新科技、物流重鎮，與墨西哥接壤，美國南部與墨西哥北部邊境串連形成重要產業聚落，看好德州未來將發展成世界級製造、科技與創新中心。

今年舉辦的美國台灣形象展總共有一五○家台灣業者參與，除了電子五哥中的鴻海、仁寶、英業達參展，台中榮總、林口長庚等大型醫院也出席，今年展覽主要聚焦智慧科技、先進製造、智慧醫療、活力台灣等四大主題。此外，這次也舉辦美國商機日，邀請五十五家美國供應商與卅家台灣採購商一對一洽談，黃志芳說，希望透過台美雙向貿易交流，打造互利共贏經貿合作。

外貿協會14日在美國德州達拉斯舉辦「2025美國台灣形象展」，並同時舉辦美國商機日。記者馬瑞璿／攝影

今年是台灣形象展二度在美舉辦，黃志芳指出，台灣了解美國希望解決世界經貿失衡問題，而台灣會是美國最重要的夥伴。與會的美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯則說，川普政府積極推動製造業回流美國，鴻海、環球晶、英業達、緯創、台達電等台灣企業也加大投資力道，這些公司近來在美國投資數億美元，尤其是在德州，讓德州成為半導體和高科技供應鏈投資的重要據點。

黃志芳談及台廠近期對德州投資情形，他說，台灣企業目前積極投資德州，環球晶在謝爾曼市投資卅五億美元，鴻海加大休士頓投資力道，緯創在達拉斯也有ＡＩ相關投資計畫。