聽新聞
0:00 / 0:00

基本生活費將調升 估明年200萬戶可減稅

聯合報／ 記者胡順惠／台北報導

明年報稅將有減稅小確幸。主計總處昨天公布二○二四年「每人可支配所得中位數」為卅五點五六一七萬元，初步估算今年基本生活費可望調升至廿一點三萬元，較去年增加三千元，連八年調升，明年五月報稅可適用，多口之家相對有感，初估逾兩百萬戶受惠。

若以四口之家試算，假設其餘條件不變，明年申報綜所稅每人多減除三千元，合計可多扣除一點二萬元，適用百分之五稅率，可望省稅六百元；適用百分之十二稅率者，可望省稅一四四○元。至於實際基本生活費金額與受惠人數，要以財政部年底公告為準。

納稅者權利保護法規定，基本生活費課稅標準是依主計總處最近一年全國每人可支配所得中位數的百分之六十計算。基本生活費代表每人維持基本生活所需費用，依法規定不課稅。

由於基本生活費是算「人頭」，扶養親屬愈多，可減除的基本生活費就愈多。若是單身小資族且無扶養親屬，原本可享有的免稅額九點七萬元、標準扣除額十三點一萬元，合計為廿二點八萬元，已超過基本生活費，因此無法再從綜合所得額中多扣。

延伸閱讀

明年人均GDP 主計總處估首度突破4萬美元

房東超收電費 須報稅

若日韓關稅都談成15％…台灣超過怎辦？PTT崩潰：川普贏麻了全球跪著求減稅

普發現金1萬元編特別預算？主計總處回應了

相關新聞

美國台灣形象展登場 黃志芳：德州將成世界級科技中心

「二○二五美國台灣形象展」十四日在美國德州達拉斯登場，外貿協會董事長黃志芳指出，德州已成為美國新科技、物流重鎮，與墨西哥...

去年貧富差距擴大至6.14倍 今年GDP增幅預測上修至4.45%

主計總處昨公布最新經濟預測與去年的家庭收支調查，其中去年每戶家庭可支配所得平均數一一六點五萬元，年增百分之二點五；比較最...

基本生活費將調升 估明年200萬戶可減稅

明年報稅將有減稅小確幸。主計總處昨天公布二○二四年「每人可支配所得中位數」為卅五點五六一七萬元，初步估算今年基本生活費可...

明年人均GDP 主計總處估首度突破4萬美元

主計總處今天發布經濟預測，估2025年、2026年經濟成長率分別為4.45%、2.81%，在經濟規模成長、新台幣升值兩大...

主計總處最新通膨率預測1.76% 下修0.12個百分點

行政院主計總處15日舉行經濟預測記者會，今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.76%，下修0.12個百分點，與5月份公...

台塑集團王文淵交棒 南亞董事長吳嘉昭將出任總裁

台塑集團今天宣布，總裁王文淵交棒給南亞董事長吳嘉昭，這是台塑集團交棒專業經理人的重要一步，南亞董事長吳嘉昭將出任台塑集團新任總裁。 台塑集團緣起於1954年，由經營之神王永慶、王永在兄弟共同創辦，而後逐漸擴大經營版圖，成為台灣傳產龍頭，而王文淵則是王永在的長子，在2006年擔任台塑集團總裁，至今已經近20年。王文淵自小就被委以接班的重任，在美國休士頓大學取得化工碩士學位後，就在台塑集團一路歷練，最終成為集團掌舵人，近年來更積極推動台塑集團的AI與數位轉型。 而政治大學企管系畢業的吳嘉昭是台塑集團老臣，深受王文淵信任，2006年擔任南亞總經理，2013年接任南亞董事長。面對美中貿易戰、大陸產能過剩等利空，石化業景氣低迷，台塑也在去年由王文淵領導，由總管理處及台塑、南亞、台化、台塑化等共同成立企業轉型小組，並由吳嘉昭擔任召集人，當時即突顯了吳嘉昭的重要性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。