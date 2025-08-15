基本生活費將調升 估明年200萬戶可減稅

明年報稅將有減稅小確幸。主計總處昨天公布二○二四年「每人可支配所得中位數」為卅五點五六一七萬元，初步估算今年基本生活費可望調升至廿一點三萬元，較去年增加三千元，連八年調升，明年五月報稅可適用，多口之家相對有感，初估逾兩百萬戶受惠。

若以四口之家試算，假設其餘條件不變，明年申報綜所稅每人多減除三千元，合計可多扣除一點二萬元，適用百分之五稅率，可望省稅六百元；適用百分之十二稅率者，可望省稅一四四○元。至於實際基本生活費金額與受惠人數，要以財政部年底公告為準。

納稅者權利保護法規定，基本生活費課稅標準是依主計總處最近一年全國每人可支配所得中位數的百分之六十計算。基本生活費代表每人維持基本生活所需費用，依法規定不課稅。

由於基本生活費是算「人頭」，扶養親屬愈多，可減除的基本生活費就愈多。若是單身小資族且無扶養親屬，原本可享有的免稅額九點七萬元、標準扣除額十三點一萬元，合計為廿二點八萬元，已超過基本生活費，因此無法再從綜合所得額中多扣。