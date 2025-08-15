去年貧富差距擴大至6.14倍 今年GDP增幅預測上修至4.45%

主計總處昨公布最新經濟預測與去年的家庭收支調查，其中去年每戶家庭可支配所得平均數一一六點五萬元，年增百分之二點五；比較最高和最低的百分之廿家庭，所得差距為六點一四倍，較前年增加○點○二倍，代表貧富差距加大。

至於今年的經濟成長預測，儘管關稅陰霾揮之不去，但受惠於ＡＩ商機大爆發，帶動出口及投資雙引擎，主計總處上修今年經濟成長率至百分之四點四五，較五月預測大幅增加一點三五個百分點，預測全年ＧＤＰ（國內生產毛額）規模將突破廿七兆元，且全年出口可達五八九二億美元，年增百分之廿四點○四，改寫新高紀錄；明年出口將突破六千億美元大關，經濟成長率預估為百分之二點八一。

去年的家庭收支調查方面，主計長陳淑姿表示，主計總處依每戶可支配所得高低，將戶數分為五組，去年最高百分之廿家庭平均每戶二三五點七萬元，較前年增百分之二點四；最低百分之廿家庭平均每戶卅八點四萬元，增百分之二點二。兩者差距六點一四倍，較二○二三年略增○點○二倍。

主計總處指出，貧富差距倍數略為擴增，是因為去年經濟穩健成長，整體所得水平拉高，高所得組增幅高於低所得組，導致差距倍數擴大。

針對今年經濟成長大幅上修，蔡鈺泰點出三大因素，一是國際預測機構陸續上修對今年全球經濟成長率、全球貿易量水準，顯現國際經濟前景好轉；二是ＡＩ需求強勁程度超乎預期。且因高階資通產品供應瓶頸排除，也讓出口前景更樂觀；三是川普政府放寬ＡＩ晶片分級管制措施，有助於加速ＡＩ資料中心建置，帶動相關設備需求，企業因而上調資本支出。

主計總處也預測明年經濟成長率百分之二點八一，人均ＧＤＰ四萬一○一九美元，首度突破四萬美元。蔡鈺泰說，明年人均ＧＤＰ突破四萬美元有兩大因素，一是ＧＤＰ規模持續成長，二是台幣升值的匯率因素。

儘管出口及投資展望樂觀，主計總處坦言民間消費露出疲態，仍有隱憂。主計總處指出，關稅不確定性衝擊上半年股市交易量能，且民眾觀望汽車進口關稅，延遲購車，抑低國內消費力道，預測今年民間消費實質成長百分之○點八五，下修○點七九個百分點，為近四年最低。