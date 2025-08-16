台廠釋善意 30廠商赴美採購

快訊

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／美國達拉斯14日電

2025美國台灣形象展首次舉辦以台灣為買家的商機日，不同於以往以創造台灣出口為目的，而是以台灣廠商對美採購與投資為目標，展現台灣在全力推動平衡貿易、加強對美採購的善意姿態。

國內30多家採購商包括永光化學（1711）、乖乖及乾杯集團等，邀請全美55家美國供應商來到達拉斯，面對面進行洽談採購事宜。

外貿協會董事長黃志芳表示，此次首度舉行台灣為買家為主的商機日，如果洽談成果理想，未來貿協將會持續舉辦；考量長期台灣和美國的貿易關係相當緊密，現階段美國強調平衡貿易關係；所以此次不同於以往，在商機日邀請美國55家大型供應商含蓋食品、生化、機器設備業者，貿協也從台灣邀請30家重要廠商齊聚媒合，希望達成更高的採購商機，為雙方創雙贏。

美國商機日主要目的在推動台美雙向貿易交流，透過具體採購媒合活動，協助台灣企業「買美好貨，推台精品」，打造互利共贏的經貿合作模式。

集結30家來自台灣的重要進口商，包括華立企業、永光化學、乾杯集團、新和食品、乖乖、童綜合醫院等知名企業，採購重點集中在加工食品、生技醫藥、化工原料、電機能源和電子零組件等五大領域。這些項目不僅與台灣產業轉型升級高度契合、也與台灣內需市場密切相關。

今年經濟成長上修至4.45% 全年出口金額將創高

AI催動出口及投資雙引擎，主計總處昨（15）日上修今年經濟成長率至4.45%，較5月預測大幅增加1.35個百分點，預測全...

貧富差距 再度擴大

主計總處昨（15）日公布2024年家庭收支調查，令人關注的是，據統計，每戶高低所得差距為6.14倍，較2024年增加0....

通膨預測 五年最低

主計總處最新經濟預測，今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.76%，下修0.12個百分點，與5月公布數據相比，仍維持在...

美國台灣形象展登場 黃志芳：德州將成世界級科技中心

「二○二五美國台灣形象展」十四日在美國德州達拉斯登場，外貿協會董事長黃志芳指出，德州已成為美國新科技、物流重鎮，與墨西哥...

去年貧富差距擴大至6.14倍 今年GDP增幅預測上修至4.45%

主計總處昨公布最新經濟預測與去年的家庭收支調查，其中去年每戶家庭可支配所得平均數一一六點五萬元，年增百分之二點五；比較最...

