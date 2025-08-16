台廠釋善意 30廠商赴美採購

2025美國台灣形象展首次舉辦以台灣為買家的商機日，不同於以往以創造台灣出口為目的，而是以台灣廠商對美採購與投資為目標，展現台灣在全力推動平衡貿易、加強對美採購的善意姿態。

國內30多家採購商包括永光化學（1711）、乖乖及乾杯集團等，邀請全美55家美國供應商來到達拉斯，面對面進行洽談採購事宜。

外貿協會董事長黃志芳表示，此次首度舉行台灣為買家為主的商機日，如果洽談成果理想，未來貿協將會持續舉辦；考量長期台灣和美國的貿易關係相當緊密，現階段美國強調平衡貿易關係；所以此次不同於以往，在商機日邀請美國55家大型供應商含蓋食品、生化、機器設備業者，貿協也從台灣邀請30家重要廠商齊聚媒合，希望達成更高的採購商機，為雙方創雙贏。

美國商機日主要目的在推動台美雙向貿易交流，透過具體採購媒合活動，協助台灣企業「買美好貨，推台精品」，打造互利共贏的經貿合作模式。

集結30家來自台灣的重要進口商，包括華立企業、永光化學、乾杯集團、新和食品、乖乖、童綜合醫院等知名企業，採購重點集中在加工食品、生技醫藥、化工原料、電機能源和電子零組件等五大領域。這些項目不僅與台灣產業轉型升級高度契合、也與台灣內需市場密切相關。