主計總處昨（15）日公布2024年家庭收支調查，令人關注的是，據統計，每戶高低所得差距為6.14倍，較2024年增加0.02倍；每人可支配所得高低差距則為3.92倍。貧富所得差距再擴大。

官員表示，去年經濟穩健成長，整體所得水平拉高，高所得組增幅高於低所得組，使得所得差距略為擴大。

主計長陳淑姿表示，主計總處依每戶可支配所得高低，將戶數分為五組：2024年最高20%家庭平均每戶235.7萬元，較2023年增2.4%；最低20%家庭平均每戶38.4萬元，增2.2%。兩者差距6.14倍，較2023年略增0.02倍。最高與最低的可支配所得差距，即為家庭所得貧富差距，據以觀察分配不均狀況。

陳淑姿說明，包含低收入戶生活補助、中低收入戶老人生活津貼、老農津貼、育兒津貼等各項社會保險保費補助等作法，都有助縮減所得差距。總計2024年家庭與政府間之移轉收支縮減所得差距1.24倍，如不計政府移轉收支，所得差距倍數為7.38倍，較2023年減0.11倍。

每戶家庭可支配所得平均數為116.5萬元，年增2.5%，中位數為98.5萬元，增2.5%；換算每人可支配所得平均數為41.9萬元，年增2.9%，中位數為35.6萬元，增1.8%。