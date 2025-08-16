主計總處最新經濟預測，今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.76%，下修0.12個百分點，與5月公布數據相比，仍維持在2%通膨警戒線之下，也是近五年最低。

主計總處主計長陳淑姿表示，2026年隨國際農工原物料價格走跌，以及服務類價格持續回穩，整體CPI漲幅收斂，預測明年CPI下降至1.64％，仍維持通膨警戒線2%以下。

陳淑姿指出，雖近期颱風、豪雨推升蔬果價格，且外食費、房租及醫療費用漲勢延續，不過油價仍處低檔，加上新臺幣匯率升值，可望舒緩國內物價上漲壓力，因此下修今年通膨率。

陳淑姿說，參考國際機構預測及近期油價走勢，設定2025年OPEC油價每桶70.3美元，較5月份預測上調3.4美元，預測2026年每桶61.4美元。

觀察民間消費，綜合統計處處長蔡鈺泰表示，第2季食品飲料、娛樂、交通服務等消費有增加，但汽車交車數減少，股市交易也降溫，初步統計，第2季民間消費成長0.49%。預測全年民間消費下修0.79個百分點為0.85%，會是四年來最低。

消費放緩原因，包含關稅衝擊上半年股市交易量能，另民眾觀望汽車進口關稅，延遲購車，抑低國內消費成長力道。