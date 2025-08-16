今年經濟成長上修至4.45% 全年出口金額將創高

AI催動出口及投資雙引擎，主計總處昨（15）日上修今年經濟成長率至4.45%，較5月預測大幅增加1.35個百分點，預測全年GDP規模將突破27兆元，且全年出口可達5,892億美元，年增24.04%，改寫新高紀錄；明年出口將繼續上衝，突破6,000億美元大關，經濟成長率則為2.81%。

備受關注的是，這是在美國宣布台灣暫時性對等關稅20%+N之後，主計總處首度公布經濟成長率預測，不減反增，不只保三，更連兩年保四無虞（2024為4.3%）。

根據主計總處數據，2025年上半年經濟成長率6.75%，主計總處5月原本預估台灣今年經濟情勢「前高後低」，將下半年經濟成長下修至1.0％，為近兩年半最低，但最新預測則顯示，下半年經濟成長率已上修至2.3%。

主計長陳淑姿表示，預估全年經濟成長率可達4.45%，人均GDP 3萬8,066美元，CPI上漲1.76%。並預測2026年經濟成長2.81%，人均GDP 4萬1,019美元，CPI上漲1.64%。

今年經濟成長大幅上修，主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰點出三大因素，一是國際預測機構陸續上修對今年全球經濟成長率、全球貿易量水準，顯現國際經濟前景好轉。

二是AI需求強勁程度超乎預期。且因高階資通產品供應瓶頸排除，也讓出口前景更樂觀。

三是川普政府放寬AI晶片分級管制措施，有助於加速AI資料中心建置，帶動相關設備需求，企業因而上調資本支出。

由於AI商機持續發燒，蔡鈺泰指出，在固定投資方面，台灣半導體大廠擴充先進製程和高階封測，帶動相關廠商加碼投資。許多國際大廠也在台灣設立研發中心和資料中心。預測2025年資本形成實質成長13.87%，上修0.94個百分點，是四年來民間投資的最高點。

陳淑姿表示，近期新台幣對美元匯率升值，增添國內部分原已受產能過剩衝擊產業的出口壓力。所幸AI與新興科技應用需求持續強勁，帶動我國電子零組件與資通訊產品出口擴增，占整體出口比重已逾七成，可望有效舒緩半導體關稅衝擊。