今年前七月外商來台投資金額年增53.9% 達78.1億美元

台塑集團今天宣布，總裁王文淵交棒給南亞董事長吳嘉昭，這是台塑集團交棒專業經理人的重要一步，南亞董事長吳嘉昭將出任台塑集團新任總裁。 台塑集團緣起於1954年，由經營之神王永慶、王永在兄弟共同創辦，而後逐漸擴大經營版圖，成為台灣傳產龍頭，而王文淵則是王永在的長子，在2006年擔任台塑集團總裁，至今已經近20年。王文淵自小就被委以接班的重任，在美國休士頓大學取得化工碩士學位後，就在台塑集團一路歷練，最終成為集團掌舵人，近年來更積極推動台塑集團的AI與數位轉型。 而政治大學企管系畢業的吳嘉昭是台塑集團老臣，深受王文淵信任，2006年擔任南亞總經理，2013年接任南亞董事長。面對美中貿易戰、大陸產能過剩等利空，石化業景氣低迷，台塑也在去年由王文淵領導，由總管理處及台塑、南亞、台化、台塑化等共同成立企業轉型小組，並由吳嘉昭擔任召集人，當時即突顯了吳嘉昭的重要性。

2025-08-15 17:23