今年前七月外商來台投資金額年增53.9% 達78.1億美元
根據投審會最新統計顯示，今年截至7月整體來台投資（含僑外及陸資）件數共1,259件，核准投資金額達79億1,354萬9,000美元。同期整體對外投資（含對外及對中國大陸投資）件數624件，核准金額為206億3,354萬8,000美元。
統計期間，僑外來台投資核准件數1,246件，較上年同期減少3.19%；核准金額78億1,268萬6,000美元，年增幅高達53.93%。增幅主要來自大型投資案，包括丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以約20億2,061萬美元轉投資大彰化西南控股股份有限公司、盧森堡商CI FENGMIAO SCSP增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司6億7,151萬美元、英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW（CAYMAN）HOLDINGS COMPANY增資巔峰海景投資股份有限公司2億6,807萬美元，以及英商GOOGLE ENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED增資台灣科高工程有限公司2億1,222萬美元等案。
投審會指出，截至7月核准陸資來台投資13件，投（增）資金額1億86萬3,000美元。投資增加主因為香港商鵬鼎國際有限公司以新台幣30億元（約合9,124萬美元）增資鵬鼎科技股份有限公司。該案雖上層主要股東為鴻海精密工業股份有限公司（2317），具台商背景，但因投資路徑有透過鵬鼎在深圳的子公司再來台投資，故仍須依陸資規定許可。
對外投資方面，1-7月核准（備）件數496件，年增16.16%；但投資金額198億6,073萬美元，較上年同期減少38.66%。
對中國大陸投資核准件數128件，較上年同期減少40.74%；核准投資金額7億7,281萬8,000美元，年減幅高達74.84%。
