前總統夫人吳淑珍昏迷一度傳病況穩定 陳致中突稱「尚未脫險」

美股早盤／英特爾逆勢大漲、台積電ADR跌 美政府傳用晶片法資金入股

今年前七月外商來台投資金額年增53.9% 達78.1億美元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

根據投審會最新統計顯示，今年截至7月整體來台投資（含僑外及陸資）件數共1,259件，核准投資金額達79億1,354萬9,000美元。同期整體對外投資（含對外及對中國大陸投資）件數624件，核准金額為206億3,354萬8,000美元。

統計期間，僑外來台投資核准件數1,246件，較上年同期減少3.19%；核准金額78億1,268萬6,000美元，年增幅高達53.93%。增幅主要來自大型投資案，包括丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以約20億2,061萬美元轉投資大彰化西南控股股份有限公司、盧森堡商CI FENGMIAO SCSP增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司6億7,151萬美元、英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW（CAYMAN）HOLDINGS COMPANY增資巔峰海景投資股份有限公司2億6,807萬美元，以及英商GOOGLE ENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED增資台灣科高工程有限公司2億1,222萬美元等案。

投審會指出，截至7月核准陸資來台投資13件，投（增）資金額1億86萬3,000美元。投資增加主因為香港商鵬鼎國際有限公司以新台幣30億元（約合9,124萬美元）增資鵬鼎科技股份有限公司。該案雖上層主要股東為鴻海精密工業股份有限公司（2317），具台商背景，但因投資路徑有透過鵬鼎在深圳的子公司再來台投資，故仍須依陸資規定許可。

對外投資方面，1-7月核准（備）件數496件，年增16.16%；但投資金額198億6,073萬美元，較上年同期減少38.66%。

對中國大陸投資核准件數128件，較上年同期減少40.74%；核准投資金額7億7,281萬8,000美元，年減幅高達74.84%。

台塑集團今天宣布，總裁王文淵交棒給南亞董事長吳嘉昭，這是台塑集團交棒專業經理人的重要一步，南亞董事長吳嘉昭將出任台塑集團新任總裁。 台塑集團緣起於1954年，由經營之神王永慶、王永在兄弟共同創辦，而後逐漸擴大經營版圖，成為台灣傳產龍頭，而王文淵則是王永在的長子，在2006年擔任台塑集團總裁，至今已經近20年。王文淵自小就被委以接班的重任，在美國休士頓大學取得化工碩士學位後，就在台塑集團一路歷練，最終成為集團掌舵人，近年來更積極推動台塑集團的AI與數位轉型。 而政治大學企管系畢業的吳嘉昭是台塑集團老臣，深受王文淵信任，2006年擔任南亞總經理，2013年接任南亞董事長。面對美中貿易戰、大陸產能過剩等利空，石化業景氣低迷，台塑也在去年由王文淵領導，由總管理處及台塑、南亞、台化、台塑化等共同成立企業轉型小組，並由吳嘉昭擔任召集人，當時即突顯了吳嘉昭的重要性。

台塑集團王文淵交棒 南亞董事長吳嘉昭將出任總裁

