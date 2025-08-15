明年人均GDP 主計總處估首度突破4萬美元
主計總處今天發布經濟預測，估2025年、2026年經濟成長率分別為4.45%、2.81%，在經濟規模成長、新台幣升值兩大因素助攻下，明年人均GDP將首度突破4萬美元，達4萬1019美元。
根據主計總處數據，台灣人均GDP於2021年突破3萬美元，而後持續成長，預估到了2026年，就可突破4萬美元。
主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰說明，明年人均GDP突破4萬美元有兩大因素，一是GDP規模持續成長，二是新台幣升值的匯率因素。
雖然美國總統川普掀起關稅戰，對全球及台灣經濟帶來許多不確定性，蔡鈺泰指出，人工智慧（AI）需求非常強勁，激勵出口表現，是支撐經濟表現的重要因素。
隨著經濟成長，國內生產毛額（GDP）規模擴大，加上新台幣升值，人均GDP得以突破4萬美元大關。
不過主計總處提醒，5大不確定性將牽動台灣經濟表現，一是美國關稅措施對經貿、通膨及供應鏈的影響，二是AI、高速運算等科技發展與應用進程，及相應基礎設施需求變化，三是台灣財政及相關政策對減輕關稅衝擊的效果，四是地緣政治情勢對全球經濟及物價的外溢影響，五是主要國家貨幣政策動向對金融市場與實體經濟影響，必須持續關注。
