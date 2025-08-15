快訊

找到國小畢業生了…黃金海岸戲水失蹤逾3周 尋獲遺體趴岸上

川普改口！半導體關稅上看300% 未來兩周內制定「先低後高」

表現優於預期！鴻海重返200元大關 雙外資聯手齊升目標價

明年人均GDP 主計總處估首度突破4萬美元

中央社／ 台北15日電
主計總處今天發布經濟預測，預估明年人均GDP將首度突破4萬美元，達4萬1019美元。 示意圖／ingimage
主計總處今天發布經濟預測，預估明年人均GDP將首度突破4萬美元，達4萬1019美元。 示意圖／ingimage

主計總處今天發布經濟預測，估2025年、2026年經濟成長率分別為4.45%、2.81%，在經濟規模成長、新台幣升值兩大因素助攻下，明年人均GDP將首度突破4萬美元，達4萬1019美元。

根據主計總處數據，台灣人均GDP於2021年突破3萬美元，而後持續成長，預估到了2026年，就可突破4萬美元。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰說明，明年人均GDP突破4萬美元有兩大因素，一是GDP規模持續成長，二是新台幣升值的匯率因素。

雖然美國總統川普掀起關稅戰，對全球及台灣經濟帶來許多不確定性，蔡鈺泰指出，人工智慧（AI）需求非常強勁，激勵出口表現，是支撐經濟表現的重要因素。

隨著經濟成長，國內生產毛額（GDP）規模擴大，加上新台幣升值，人均GDP得以突破4萬美元大關。

不過主計總處提醒，5大不確定性將牽動台灣經濟表現，一是美國關稅措施對經貿、通膨及供應鏈的影響，二是AI、高速運算等科技發展與應用進程，及相應基礎設施需求變化，三是台灣財政及相關政策對減輕關稅衝擊的效果，四是地緣政治情勢對全球經濟及物價的外溢影響，五是主要國家貨幣政策動向對金融市場與實體經濟影響，必須持續關注。

GDP 台幣升值

延伸閱讀

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

關稅衝擊勞工支持方案地方盼增人力 勞動部允諾

台美續磋商關稅 俞大㵢：未來經貿夥伴關係將更緊密

美對印度祭50%關稅 莫迪矢言「像牆一樣守護農民」

相關新聞

主計總處GDP預測4.45% 較5月上修1.35個百分點

行政院主計總處15日舉行經濟預測記者會，更新GDP（國內生產毛額）預測，修正今年全年經濟成長率為4.45%，較今年5月預...

美國商機日德州登場！乖乖等30家台廠洽談採購 媒合台美之間更多商機

外貿協會14日在美國德州達拉斯舉辦「2025美國台灣形象展」，並同時舉辦美國商機日。貿協董事長黃志芳指出，本次商機日邀請...

明年人均GDP 主計總處估首度突破4萬美元

主計總處今天發布經濟預測，估2025年、2026年經濟成長率分別為4.45%、2.81%，在經濟規模成長、新台幣升值兩大...

主計總處最新通膨率預測1.76% 下修0.12個百分點

行政院主計總處15日舉行經濟預測記者會，今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.76%，下修0.12個百分點，與5月份公...

台塑集團王文淵交棒 南亞董事長吳嘉昭將出任總裁

台塑集團今天宣布，總裁王文淵交棒給南亞董事長吳嘉昭，這是台塑集團交棒專業經理人的重要一步，南亞董事長吳嘉昭將出任台塑集團新任總裁。 台塑集團緣起於1954年，由經營之神王永慶、王永在兄弟共同創辦，而後逐漸擴大經營版圖，成為台灣傳產龍頭，而王文淵則是王永在的長子，在2006年擔任台塑集團總裁，至今已經近20年。王文淵自小就被委以接班的重任，在美國休士頓大學取得化工碩士學位後，就在台塑集團一路歷練，最終成為集團掌舵人，近年來更積極推動台塑集團的AI與數位轉型。 而政治大學企管系畢業的吳嘉昭是台塑集團老臣，深受王文淵信任，2006年擔任南亞總經理，2013年接任南亞董事長。面對美中貿易戰、大陸產能過剩等利空，石化業景氣低迷，台塑也在去年由王文淵領導，由總管理處及台塑、南亞、台化、台塑化等共同成立企業轉型小組，並由吳嘉昭擔任召集人，當時即突顯了吳嘉昭的重要性。

台塑集團王文淵交棒 南亞董事長吳嘉昭將出任總裁

台塑集團今天宣布，總裁王文淵交棒給南亞董事長吳嘉昭，這是台塑集團交棒專業經理人的重要一步，南亞董事長吳嘉昭將出任台塑集團新任總裁。 台塑集團緣起於1954年，由經營之神王永慶、王永在兄弟共同創辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。