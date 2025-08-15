快訊

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

吳淑珍昏倒一度命危急送醫！陳水扁全程陪身旁 聲明曝光

智慧城市成外交新資產 林佳龍：從「價值外交」走向「加值外交」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍14 日應《財訊》雜誌社長謝金河邀請，出席「2025 智慧城市新經濟力論壇」擔任頒獎人，並針對「永續 × AI 打造幸福智慧城」的主題分享觀點。林佳龍指出，智慧城市的最佳應用場景在地方，而外交正是將地方成功經驗推向國際的重要平台，他並以自身推動智慧城市的經驗，以及外交部在友邦推動「榮邦計畫」，說明台灣如何從「價值外交」邁向「加值外交」，積極將成功經驗分享給全世界。

林佳龍表示，謝金河在活動前問他：「外交部與 AI 智慧城市有什麼關聯？」林佳龍說，智慧城市最豐富的應用舞台就在地方縣市，而「外交」正是將這些成功經驗輸出到國際的重要推手。林佳龍說明，台灣擁有全球領先的半導體、資通訊與 AI 硬體製造能力，透過智慧解決方案，不僅改善城市治理、提升生活品質，也在國際上建立值得信賴的形象。

林佳龍也分享推動智慧城市的經驗，在他台中市長任內引入智慧應用概念解決城市治理困難；擔任交通部長時期，則透過智慧物聯網與大數據分析提升運輸效率與安全。林佳龍說，這些經驗都成為他在外交部輸出台灣智慧城市成果的基礎。

此外，林佳龍提到嘉義馬稠後智慧園區，是台灣規模最大的智慧科技產業示範園區，樺康智雲董事長林建志與總經理林建全，結合佳研智聯等公司，運用大數據與 AI 應用達到雙軸轉型，積極拓展智慧生活版圖。從智慧物聯網到 AI 虛擬城市，新創公司從大型語言模型（LLM）進化到視覺語言模型（VLM），透過數位孿生技術，用以解決高雄等城市塞車與淹水等問題。

林佳龍回憶，過去前總統蔡英文時期提出「5+2 產業創新計畫」以及亞洲矽谷計畫輸出國外，在他擔任總統府秘書長期間，促成台灣與泰國 AMATA 合作智慧園區，更率團見證今天得獎的中華電信（2412）、樺康智雲、帆宣（6196）、大肚山產創基金會等企業在當地落地成果，遠通 ETC 和研華科技、台灣世曦等七家公司組成的新雁行聯合艦隊，就是其中的典範案例。

林佳龍表示，總統賴清德上任後推動「五大信賴產業」與「AI 新十大建設」，編列千億元預算，加速 AI 產業化與產業 AI 化，並打造「AI 人工智慧島」。因此，林佳龍認為，結合台灣（Taiwan）值得信賴（Trust）的科技（Technology）優勢，將打造「3T」（Trusted Technology in Taiwan）三合一的優質品牌，向國際輸出智慧城市發展模式及成果。

林佳龍指出，在這樣的政策願景下，外交部正積極推動「榮邦計畫」的八大旗艦計畫項目，並進行「數位」與「淨零」轉型。他舉例，台灣在友邦巴拉圭建置醫療資訊系統（HIS），縮短當地人民就醫等待時間；在史瓦帝尼計畫建立智慧科技園區，複製台灣科學園區成功經驗；與菲律賓合作智慧新農業，提升糧食安全。林佳龍提及，外交部今年也邀請十一位烏克蘭城市首長來台參觀智慧城市展及淨零城市展，企盼協助他們在國家重建中導入台灣的成功經驗。

「台灣的智慧城市經驗，從地方實踐到中央政策。」林佳龍強調，匯聚每一位得獎者在推動智慧城市上的傑出貢獻，不僅為台灣科技發展奠下堅實基礎，更成為國家外交最寶貴的資產。林佳龍也期待，未來能攜手從「價值外交」走向「加值外交」，將成功經驗分享給全世界，讓世界看見台灣的科技實力，也讓台灣成為推動全球智慧與永續發展的重要力量。

AI 林佳龍 智慧城市

延伸閱讀

台以醫療合作惹議 林佳龍：未資助屯墾區

評王義川捲性平爭議 林佳龍：他雖受到誤解、但很成熟

失禮南韓爭議 林佳龍：丘高偉拜訪溝通後對方表示理解

內閣改組出任閣揆？外長林佳龍首度親回

相關新聞

主計總處GDP預測4.45% 較5月上修1.35個百分點

行政院主計總處15日舉行經濟預測記者會，更新GDP（國內生產毛額）預測，修正今年全年經濟成長率為4.45%，較今年5月預...

美國商機日德州登場！乖乖等30家台廠洽談採購 媒合台美之間更多商機

外貿協會14日在美國德州達拉斯舉辦「2025美國台灣形象展」，並同時舉辦美國商機日。貿協董事長黃志芳指出，本次商機日邀請...

主計總處最新通膨率預測1.76% 下修0.12個百分點

行政院主計總處15日舉行經濟預測記者會，今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.76%，下修0.12個百分點，與5月份公...

台塑集團王文淵交棒 南亞董事長吳嘉昭將出任總裁

台塑集團今天宣布，總裁王文淵交棒給南亞董事長吳嘉昭，這是台塑集團交棒專業經理人的重要一步，南亞董事長吳嘉昭將出任台塑集團新任總裁。 台塑集團緣起於1954年，由經營之神王永慶、王永在兄弟共同創辦，而後逐漸擴大經營版圖，成為台灣傳產龍頭，而王文淵則是王永在的長子，在2006年擔任台塑集團總裁，至今已經近20年。王文淵自小就被委以接班的重任，在美國休士頓大學取得化工碩士學位後，就在台塑集團一路歷練，最終成為集團掌舵人，近年來更積極推動台塑集團的AI與數位轉型。 而政治大學企管系畢業的吳嘉昭是台塑集團老臣，深受王文淵信任，2006年擔任南亞總經理，2013年接任南亞董事長。面對美中貿易戰、大陸產能過剩等利空，石化業景氣低迷，台塑也在去年由王文淵領導，由總管理處及台塑、南亞、台化、台塑化等共同成立企業轉型小組，並由吳嘉昭擔任召集人，當時即突顯了吳嘉昭的重要性。

台塑集團王文淵交棒 南亞董事長吳嘉昭將出任總裁

台塑集團今天宣布，總裁王文淵交棒給南亞董事長吳嘉昭，這是台塑集團交棒專業經理人的重要一步，南亞董事長吳嘉昭將出任台塑集團新任總裁。 台塑集團緣起於1954年，由經營之神王永慶、王永在兄弟共同創辦

全台首座商港發展波浪發電 基隆港首度試驗

為響應國家能源轉型政策，台灣港務公司基隆分公司首度於蘇澳港辦理「波浪發電試驗場域招租案」，開放南外廓防波堤外側海域共6....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。