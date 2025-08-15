台電：興達電廠煤倉悶燒已改善 今年零事故並持續強化管控

針對審計部報告指近3年興達電廠煤倉悶燒事件，台電說明，煤堆悶燒是國際電業進行煤倉管理時普遍面臨的挑戰，且易受高溫、乾燥、東北季風等因素影響，增加氧化悶燒機率。對此，興達電廠採取四步驟積極管控，包括適度降低存煤量避免燃煤氧化、選用不易氧化的煤種、加強人員巡查及強化溫度監測。自去年起悶燒次數已明顯減少，今年則未再發生，台電後續也將與高雄市府保持聯繫，確保電廠環境安全。

台電進一步說明，由於燃煤在存放過程易與空氣發生氧化反應釋放熱量，溫度升高便會產生水蒸氣等白煙，形成悶燒現象。近3年興達電廠人員在巡視時發現異狀，皆立即將悶燒熱煤挖出，再將煤堆整平壓實，未造成明火燃燒或空氣汙染，均在電廠安全管理範圍內。

對此，台電積極改善煤倉管控，包括調控燃煤存量、降低堆煤高度，再以推煤機分層壓實，減少空氣滲入機率，並強化監測溫度變化等措施，也改選用耐久儲存的煤種，將久存燜燒的風險降至最低。同時加強人員巡查，若發現異味或冒煙情形，立即採取措施，抑制悶燒情形。

台電強調，興達電廠燃煤機組經積極管控後，去年已明顯改善，今年則未再發生氧化悶燒事件，未來將持續落實管控，並與高雄市府保持聯繫，確保電廠環境安全。