快訊

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

吳淑珍昏倒一度命危急送醫！陳水扁全程陪身旁 聲明曝光

醫療資安防護升級 資安署推四大措施強化關鍵基礎設施

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部資通安全署與衛生福利部15日召開「醫療領域關鍵基礎設施資安強化整合」記者會，宣布將透過「擬真演練」、「人才培育」、「機關輔導」及「稽核強化」四大措施，全方位提升國內醫療體系資安防護韌性。

資安署指出，近年全球關鍵基礎設施屢遭駭客攻擊，醫療領域更成為主要目標。駭客可能利用系統漏洞植入勒索病毒，癱瘓醫院電腦與伺服器，影響醫療服務並引發個資外洩風險。因此，資安署依四大方向推出強化作為。

在「擬真演練」方面，預計今年底舉辦跨國攻防演練，邀請國內外資安專家，由11間重點醫院組成防護聯隊，在高度擬真情境下進行真實攻防，以提升醫院資安實戰與應變能力。

在「人才培育」方面，資安署將協助醫療人員以駭客思維規劃資安防禦策略，並逐年培養更多專業人才，成為醫療資安防護的支柱。

在「機關輔導」方面，資安服務團將深入醫院，輔導強化資安管理與治理能力，協助應對各類資安挑戰。

在「稽核強化」方面，年度資安稽核將擴大至12家醫院，並引入AI智慧稽核與外部曝險檢測，進行深度資安體檢，找出並修復潛在弱點。

資安署強調，除醫療領域外，對於各類關鍵基礎設施，將持續透過威脅蒐集、深度檢測及聯防機制，強化資安防護與應變能力，落實「信賴資安、守護臺灣」的目標。

資安 駭客

延伸閱讀

勒索軟體成全球醫療資安頭號威脅 資安未來納入醫院評鑑

21風味館「買1送1」爽嗑到月底！ 「本村炸雞」中山店新開幕 「買炸雞+1元」升級年糕

中華資安 9月轉上市

教部建置自動弱點掃描平台 4027校提升資安防護

相關新聞

主計總處GDP預測4.45% 較5月上修1.35個百分點

行政院主計總處15日舉行經濟預測記者會，更新GDP（國內生產毛額）預測，修正今年全年經濟成長率為4.45%，較今年5月預...

美國商機日德州登場！乖乖等30家台廠洽談採購 媒合台美之間更多商機

外貿協會14日在美國德州達拉斯舉辦「2025美國台灣形象展」，並同時舉辦美國商機日。貿協董事長黃志芳指出，本次商機日邀請...

主計總處最新通膨率預測1.76% 下修0.12個百分點

行政院主計總處15日舉行經濟預測記者會，今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.76%，下修0.12個百分點，與5月份公...

台塑集團王文淵交棒 南亞董事長吳嘉昭將出任總裁

台塑集團今天宣布，總裁王文淵交棒給南亞董事長吳嘉昭，這是台塑集團交棒專業經理人的重要一步，南亞董事長吳嘉昭將出任台塑集團新任總裁。 台塑集團緣起於1954年，由經營之神王永慶、王永在兄弟共同創辦，而後逐漸擴大經營版圖，成為台灣傳產龍頭，而王文淵則是王永在的長子，在2006年擔任台塑集團總裁，至今已經近20年。王文淵自小就被委以接班的重任，在美國休士頓大學取得化工碩士學位後，就在台塑集團一路歷練，最終成為集團掌舵人，近年來更積極推動台塑集團的AI與數位轉型。 而政治大學企管系畢業的吳嘉昭是台塑集團老臣，深受王文淵信任，2006年擔任南亞總經理，2013年接任南亞董事長。面對美中貿易戰、大陸產能過剩等利空，石化業景氣低迷，台塑也在去年由王文淵領導，由總管理處及台塑、南亞、台化、台塑化等共同成立企業轉型小組，並由吳嘉昭擔任召集人，當時即突顯了吳嘉昭的重要性。

台塑集團王文淵交棒 南亞董事長吳嘉昭將出任總裁

台塑集團今天宣布，總裁王文淵交棒給南亞董事長吳嘉昭，這是台塑集團交棒專業經理人的重要一步，南亞董事長吳嘉昭將出任台塑集團新任總裁。 台塑集團緣起於1954年，由經營之神王永慶、王永在兄弟共同創辦

全台首座商港發展波浪發電 基隆港首度試驗

為響應國家能源轉型政策，台灣港務公司基隆分公司首度於蘇澳港辦理「波浪發電試驗場域招租案」，開放南外廓防波堤外側海域共6....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。