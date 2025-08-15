AI狂潮延續 主計總處估明年出口飆破6000億美元

快訊

中央社／ 台北15日電

儘管關稅烏雲籠罩，台灣受惠於人工智慧（AI）狂潮，出口大爆發，主計總處預估，今年商品出口將衝上5892億美元，改寫新高紀錄，2026年估計將繼續上衝，突破6000億美元大關。

主計總處今天公布經濟預測，由於AI及新興科技應用需求強勁，催動出口及投資雙引擎，大幅上修2025年經濟成長率至4.45%，較5月預測數3.10%，大幅上修1.35個百分點。

值得注意的是，主計總處估今年商品出口將達5892億美元，年增24.04%，在此高基期下，明年商品出口繼續擴增至6021億美元，年增2.19%。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰說明，先前擔憂的AI干擾因素，如低算力成本DeepSeek問世，並未使全球AI資料中心布建放慢，加上高階資通產品供應瓶頸已排除，均讓出口前景更樂觀，且動能延續至明年。

主計總處並指出，廠商全球布局，多數大廠已規劃在美增設產能，可望有效舒緩半導體關稅衝擊。

雖然台灣因AI需求，對美貿易順差大幅擴增，恐因此被美國盯上，增加談判難度，成為影響經濟前景的重要不確定性，蔡鈺泰認為，的確有此風險存在，但是AI需求確實很強，至少目前看來，美國在先進晶片製造、封裝測試或是相關伺服器製造方面，還是依賴台灣。

蔡鈺泰也說，雖然主計總處大幅上修今、明兩年出口，但考量上述風險，這已經是比較保守的估計，否則可能會更高。

