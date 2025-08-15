影／主計總處經濟預測 更新GDP預測為4.45%
行政院主計總處下午舉行經濟預測記者會，更新GDP預測，修正今年全年經濟成長率為4.45%，較今年5月預測上修1.35個百分點。
主計長陳淑姿表示，2025年上半年經濟成長率6.75％，全年經濟成長率4.45％，較114年5月預測數3.1％上修1.35個百分點，每人GDP 3萬8,066美元，CPI上漲1.76％。預測115年經濟成長2.81％，每人GDP 4萬1,019美元，CPI上漲1.64％。
