雷虎推在美量產計畫 無人機參與美國台灣形象展

2025年台灣形象展在美國德州達拉斯登場，台灣高科技產業接連推新品亮相，雷虎科技也展示100%台灣製造的最新無人機，台廠電動車與無人機等技術，成為促進台美雙邊貿易與投資的關鍵。

雷虎科技表示，董事會已決議積極布局美國市場，計畫在美國投資建設無人機關鍵組件及馬達量產基地，進一步強化台美產業合作；不僅提升雷虎在全球無人機市場的競爭力，更預期為營收注入強勁成長動能。

2025年美國台灣形象展於北美中部時間8月14日上午開幕，中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳參訪雷虎科技展區。雷虎展示100%台灣製造、獨立於非紅供應鏈的FPV（第一人稱視角）系列無人機，並播放與國家中山科學研究院合作開發的「沉浸式自殺攻擊無人機（FPV）」測試影片。影片呈現該無人機執行AI精準打擊任務的卓越性能，彰顯雷虎與中山科學研究院在尖端技術領域的合作成果，備受矚目。

此外，現場展示的雷虎MIT自製「海鯊號 SeaShark800」無人艇「快奇專案」實操影片，進一步凸顯其在無人艇作戰平台領域的創新能力與市場潛力。

雷虎戰術型地面站TB-1也是展覽亮點，該產品搭載自主研發的地面控制站軟體GCS（Ground ControlStation），整合外掛通訊模組與增益天線，具備高耐用性，可即時監控無人機狀態、操控飛行任務並進行任務管理，展現在國防與商用領域的應用潛力。