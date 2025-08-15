主計總處最新通膨率預測1.76% 下修0.12個百分點
行政院主計總處15日舉行經濟預測記者會，今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.76%，下修0.12個百分點，與5月份公布數據相比，仍維持在2%通膨警戒線之下，也是近五年最低。
主計總處主計長陳淑姿表示，8月份最新預測2025年消費者物價指數（CPI）上漲1.76％（下修0.12個百分點）；2026年隨國際農工原物料價格走跌，以及服務類價格持續回穩，整體CPI漲幅收斂，預測CPI上漲1.64％。
陳淑姿說明，雖近期颱風、豪雨推升蔬果價格，且外食費、房租及醫療費用漲勢延續，不過油價仍處低檔，加上新臺幣匯率升值，可望舒緩國內物價上漲壓力，因此下修今年通膨率。
陳淑姿提到，參考國際機構預測及近期油價走勢，設定2025年OPEC油價每桶70.3美元，較5月份預測上調3.4美元，預測2026年每桶61.4美元。
